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2023-01-06 11:00:00

通關｜網上預約系統開通　一文睇清須知事項及登記步驟 (附連結)

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通關網上預約系統傍晚6時正式開動，點擊左邊「指定口岸出境香港到內地預約安排」即可登記。

通關網上預約系統傍晚6時正式開動，點擊左邊「指定口岸出境香港到內地預約安排」即可登記。

【1月6日11:00更新】政府昨日(1月5日)宣布，周日(1月8日)起與內地實施首階段通關，海陸空每日限額為6萬人，其中港人如經陸路口岸前往內地，須先經網上系統成功預約口岸及時段，當局表示經「政府一站通」(按此)登入的通關網上預約系統將於今日傍晚6時開通，首階段會推出18日至34日合共8周的通關預約時段，名額先到先得，每名申請者最多可為3名同行人登記。本報特此綜合有關網頁系統的資料，方便讀者一文看清需知事項以及登記步驟等。

須知事項：

  • 市民可透過「網上一站通」登記(按此)
  • 首階段可預約18日至34日，合共8周，每日分設早、午、晚3個時段，可供選擇
  • 115日起，逢周日會由早上9時加入新一個星期，即3511日時段，如此類推
  • 名額先到先得，每名申請者最多可為3名同行人登記
  • 系統24小時運作，採用實名制登記，防止炒賣
本報記者登入網站時，網站顯示需要排隊。(網上截圖) 進入後可選擇「開始登記」，或查詢預約等。(網上截圖) 提供身份證或過境用的證件如護照資料 填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁設有提示，方便用戶找到簽發日期 可代填最多3位同行人士，若無同行者則預設為「0」，再揀選時段。(網上截圖) 檢查資料，確定預約。(網上截圖) 登入「一站通」網頁完成預約後，系統會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件。(李睿哲攝)

登記步驟：

  1. 登入「香港政府一站通」網頁，點擊「指定口岸出境香港到內地預約安排」進入預約版面
  2. 提供身份證或過境用的證件如護照資料
  3. 填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁設有提示，方便用戶找到簽發日期
  4. 可代填最多3位同行人士，若無同行者則預設為「0
  5. 揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為3個時段，系統會顯示未來8周可供選擇的出境時間日期
  6. 提供一個可接收短訊的手機號碼，並選擇以中文或英文收取短訊
  7. 確定預約後，網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件，包括48小時內核酸檢測陰性證明
  8. 不論是紙本、短訊或截圖，都能夠順利過關
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