逾半中學整學年少於5小時性教育課時 82.3%學校指課程太緊湊

教學模式方面，逾85%中學會在不同學科課堂加入性教育元素，最常納入的科目是科學/綜合科學科、生物科(81.7%)，其次為通識教育科(38.9%)，而最多中學涵蓋的教學範圍包括自我形象及自我認識(96.1%)、友誼、戀愛及求愛(95.1%)、青春期(93.6%)，而最少涵蓋的是性、法律和倫理(54.2%)、性傾向與性別認同(46.8%)、性方面的知情同意(40.9%)。

平機會公布「本港中學實施全面性教育研究」結果，指香港的性教育普遍不足，性教育課時亦不足夠。近半受訪中學在2018/19學年只編配5小時或以下的性教育課時予初中年級(47.4%)和高中年級(49.7%)，13.8%更表示該學年完全無教相關課題。

研究顯示中學推行性教育的主要困難依次為課程太緊湊(82.3%)、教師缺乏有關培訓(60.6%)、和缺乏有系統或適合教材(56.2%)。有參與小組討論的老師指出，如果年青人無法在學校得到有關知識，就會到網上搜尋，然後產生其他錯誤價值觀，例如擁有「性伴侶」好像成為理所當然的事，又指出最新個案有年輕人在社交平台以「性治療師」的名銜美化「援交」一事，同意學校所教育的性知識有更新需要。

平機會行政總監(營運)朱崇文指作為負責執行《性別歧視條例》以消除性騷擾及推動性別平等的法定機構，相信全面及適當的性教育能幫助青少年建立正面價值觀、知識及技能，在兩性關係及性方面作出尊重他人及健康的選擇，有助建立一個沒有性騷擾且性別平等的社會。

今次調查於2020年11月至2021年4月進行研究，邀請全港473間中學自行填寫紙本問卷，最終收到203間學校交回有效問卷，同時請了26名討論者包括中學校長∕教師、非政府組織工作者或學校社工，參與五場焦點小組討論。由於疫情導致停課，研究以2018/19學年為調查背景。