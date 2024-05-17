部分垃圾電話攔截APP存取用戶通訊錄 第三方反向搜索親友個人資料一覽無遺

垃圾電話令人生厭，部分人或下載攔截程式換來清靜，但使用前要細閱其服務條款和私隱政策，不然變相「公開」資料。消委會最近調查，發現有攔截程式在取得存取權限後，會自動或由用戶開啟「強化搜尋」功能時，將用戶通訊錄中所有聯絡人的資料上載和整合到程式的資料庫內，其他用戶可「反向搜索」，查閱程式用的姓名、電郵地址，甚至住址等個人資料一覽無遺。消委會形容做法有欠公允之餘，亦令人防不勝防。

調查抽取較多人使用的5款垃圾電話攔截程式作對象，並以實測程式從服務條款、私隱政策、網站及網上客服等渠道取得資料情況。有兩款規定用戶必須註冊帳戶方能使用，另有一款的Android 版本亦有同樣要求；用戶一般可選擇以電郵地址、電話號碼或登入第三方帳戶進行註冊，若選擇透過Facebook註冊，當中「CallApp」會索取多達八項個人資料，包括姓名、個人頭像、電郵地址、出生日期、相片、影片、朋友名單以及生活時報連結。