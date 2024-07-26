鄧炳強：未來每年裝逾2000部閉路電視　擬增人臉識別助破案

政府計劃在全港18區安裝閉路電視，早前表示不排除加入人臉識別技術。保安局局長鄧炳強表示，未來會引入人臉識別技術協助破案，強調警方翻看錄影片段有嚴格指引，會確保私隱。至於何時會在閉路電視引入人臉識別技術，他表示目前未有定案。

鄧炳強接受《有線電視》訪問時指，自政府今年4月在旺角閙市安裝15組閉路電視後，至今協助警方偵破13宗盜竊、搶劫案件，預計在明年內在全港完成安裝首批2,000部，其後每年加裝2,000至2,500部，形容數目「合理」，他說一年裝2,000至2,500部，放在10年時間數目都不會是太多，強調政府會因應罪案情況和科技發展，決定實際每年安裝多少部閉路電視。

稱 存取片段有嚴謹守則 確保私 隱

他續指，政府亦計劃未來在閉路電視引入人臉識別技術，以節省時間，認為如果有人工智能技術就與以往警方要看很多閉路電視不同，就會很快在罪案現場追蹤到疑犯回家，提升執法效能。他又指閉路電視拍攝的內容一般會保存30天，警方在存取片段時有嚴謹守則，符合私隱規定，需要有一定級數的警員批准，方可拿出來使用。

鄧炳強在訪問中指，當局正審視引入人臉識別技術所需的程序，包括涉及的金額以及是否需要向立法會申請款。對於何時會在閉路電視引入人臉識別技術，他就回應表示未有定案。