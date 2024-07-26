熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-07-26 11:26:18

鄧炳強：未來每年裝逾2000部閉路電視　擬增人臉識別助破案

分享：
鄧炳強表示，全港每年裝2,000至2,500部閉路電視，並將引入人臉識別技術協助破案。(資料圖片)

鄧炳強表示，全港每年裝2,000至2,500部閉路電視，並將引入人臉識別技術協助破案。(資料圖片)

政府計劃在全港18區安裝閉路電視，早前表示不排除加入人臉識別技術。保安局局長鄧炳強表示，未來會引入人臉識別技術協助破案，強調警方翻看錄影片段有嚴格指引，會確保私隱。至於何時會在閉路電視引入人臉識別技術，他表示目前未有定案。

警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視 警率先旺角加裝15組閉路電視　3款型號內地製涉海康威視

旺角裝閉路電視後助破13宗案件

鄧炳強接受《有線電視》訪問時指，自政府今年4月在旺角閙市安裝15組閉路電視後，至今協助警方偵破13宗盜竊、搶劫案件，預計在明年內在全港完成安裝首批2,000部，其後每年加裝2,0002,500部，形容數目「合理」，他說一年裝2,000至2,500部，放在10年時間數目都不會是太多，強調政府會因應罪案情況和科技發展，決定實際每年安裝多少部閉路電視。

adblk5

存取片段有嚴謹守則  確保私

他續指，政府亦計劃未來在閉路電視引入人臉識別技術，以節省時間，認為如果有人工智能技術就與以往警方要看很多閉路電視不同，就會很快在罪案現場追蹤到疑犯回家，提升執法效能。他又指閉路電視拍攝的內容一般會保存30天，警方在存取片段時有嚴謹守則，符合私隱規定，需要有一定級數的警員批准，方可拿出來使用。

鄧炳強在訪問中指，當局正審視引入人臉識別技術所需的程序，包括涉及的金額以及是否需要向立法會申請款。對於何時會在閉路電視引入人臉識別技術，他就回應表示未有定案。

adblk6

旺角裝15組閉路電視　3款型號涉內地監控公司

早前有傳媒發現旺角區內至少有7個位處道路交匯處的燈柱裝有政府閉路電視鏡頭，範圍涉及人行道、車行道及不同店舖外圍。該批閉路電視至少涉及3種不同型號，均寫有內地製造及二維碼，涉及內地監控公司海康電視

WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）