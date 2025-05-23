酷熱天氣 無發暑熱警告 有工友疑中暑死 勞工處︰警告屬全港性參考

天文台連續第二日發出酷熱天氣警告，昨正午時分，多區出現攝氏逾33度高溫，在戶外工作的工友倍感辛苦。就一名工人星期三懷疑在地盤工作時中暑暈倒，搶救不治，勞工處指，初步調查，地盤有提供防暑措施，需更多時間調查案件；強調不論有否發出工作暑熱警告，持責者應讓工友間歇性休息。另外，職安局與勞工處推出「防中暑用品資助計劃」，資助中暑風險較高的12個行業購買防暑裝備。
天文台於周三早上11時45分發出酷熱天氣警告，至昨晚10時仍未取消，天文台指，高空反氣旋會在今日繼續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。勞工處昨午1時30分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，僱主應採取適當的防暑措施，至下午4時30分取消。
一名42歲工人周三在威爾斯親王醫院重建地盤，疑中暑暈倒，搶救不治。當時酷熱天氣警告正生效，但勞工處則無發出工作暑熱警告；勞工處副處長(職業安全及健康)馮浩賢昨回應稱，初步調查，涉事工地有為工友提供防中暑措施，出事的地點有設遮蔭的地方，勞工處會調查事件起因。
馮浩賢表示，勞工處於2023年推出《預防工作時中暑指引》後，接獲持份者向當局反映的意見，已更新指引內容並作微調，「我們亦與天文台就暑熱警告指數數據上微調，確保指數清晰，及不會出現所謂『彈出彈入』的情況。」強調警告屬於全港及總體性參考，僱主和工人應重視預防中暑措施，按指引工作，勞工處是否發出工作暑熱警告，有關方面均應讓工友有間歇休息的時間。他稱，去年有30宗中暑工傷個案，而勞工處去年5至10月，共進行逾2.3萬次巡查，發出1,031個警告，包括持責者無評估工作環境熱壓力或無執行措施減低僱員中暑風險。
職安局與勞工處再度推出防中暑用品資助計劃，資助中暑風險較高的12個行業的中小企、機構及工會購買防暑裝備，經資助後，可以優惠價購買「冷氣背心」及「升級版太陽能風扇」等，7月18日會截止申請。