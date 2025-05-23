酷熱天氣 無發暑熱警告 有工友疑中暑死 勞工處︰警告屬全港性參考

天文台連續第二日發出酷熱天氣警告，昨正午時分，多區出現攝氏逾33度高溫，在戶外工作的工友倍感辛苦。就一名工人星期三懷疑在地盤工作時中暑暈倒，搶救不治，勞工處指，初步調查，地盤有提供防暑措施，需更多時間調查案件；強調不論有否發出工作暑熱警告，持責者應讓工友間歇性休息。另外，職安局與勞工處推出「防中暑用品資助計劃」，資助中暑風險較高的12個行業購買防暑裝備。

天文台於周三早上11時45分發出酷熱天氣警告，至昨晚10時仍未取消，天文台指，高空反氣旋會在今日繼續為廣東沿岸帶來酷熱的天氣。勞工處昨午1時30分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境下的熱壓力頗高，僱主應採取適當的防暑措施，至下午4時30分取消。