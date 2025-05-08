醫卓所成立並召開首次會議　初期將制訂臨床指引公眾教育策略

由政府牽頭成立的專業醫療平台「醫學實證與臨床卓越研究所」，今日正式成立並舉行首次會議，醫務衞生局表示歡迎，指醫卓所匯聚香港醫療衞生界多方面力量，以實證為本制訂臨床指引，並研究建立公私營醫療服務質素及效益基準，進一步提升香港醫療水平。 經醫衞局邀請，香港醫學專科學院提名其前主席梁嘉傑出任醫卓所首任召集人，醫務衞生局局長盧寵茂、常任秘書長陳松青及副局長李夏茵亦有參與揭幕。會議上，梁嘉傑和7間創始成員機構，即醫專、衞生署、醫管局、基層醫療署、中大醫學院、港大醫學院和私家醫院聯會，制定了醫卓所的管治架構，初期的工作計畫包括制訂遵循醫學實證的臨床指引及推行公眾教育的策略。

盧寵茂：提高專業共識助提升醫療質量 盧寵茂表示，本港在公私營醫療服務之間，目前並沒有共同適用的臨床標準和指引，市民求醫時所獲得的醫療服務，往往取決於醫生自身掌握的知識和經驗。他續說，隨著香港人口老化及醫療科技創新，醫療服務需求與日俱增。醫療衞生界若能提高專業共識，將有助提升醫療質量。他期望醫卓所能促進醫療專業交流，並與海內外相關機構保持聯繫，讓醫護人員了解並應用最新技術，進一步推動香港發展成為國際醫療創新樞紐。

醫卓所初期將集中詳細探討篩查、診斷、治療和管理不同疾病的臨床做法，並評估各種醫療選項的效益，例如藥物、醫療器械、診斷技巧、手術程序、非藥物治療和創新醫療科技。此外，醫卓所將加強基於醫學實證基本原則的公眾教育，確保醫生與病人之間的溝通清晰且有效，並可建議政府推行政策措施，提升臨床卓越水平和執業質素。