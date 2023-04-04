醫生下體貼震蛋港鐵震女乘客臀　非禮罪成震蛋被充公

一名29歲男醫生涉在港鐵車廂內三度以下體挨近一名少女下身，有便衣警見狀上前截停，並發現男醫生下體貼了兩個震蛋。他否認非禮受審，並辯稱因不舉而需用震蛋作治療，被捕後卻遭警員嘲諷，更在「打、嚇、氹」情況下作出了招認。案件今（4日）於西九龍法院裁決，裁判官裁定他非禮罪成。

官： 明白被告背景良好

裁判官指被告聲稱曾被警員恥笑不舉，但同意警員當時無從得知他不舉，亦無法解釋其身上貼著震蛋如何招來旁人嘲笑，認為他的證供不盡不實，拒信他指受到警員嘲笑而作出招認，且當時車廂並非「人貼人」，被告卻選擇靠近事主，肯定他是蓄意將下體貼向事主「攞快感」。裁判官指，閱畢辯方求情信後，明白被告背景良好，希望考慮所有情況後才作判刑，遂押後案件至5月5日判刑，下令充公震蛋等證物。被告續准擔保，期間索取背景及社會服務令報告。

便衣警 跟隨被告上車

控方案情指，事主X當日搭港鐵期間，三度感到臀部震動，她轉身向後瞄時，見到一名身穿藍色風衣的男子，但看不到他的樣貌。便衣出勤警員麥江峰事前已在車站月台見到被告四處張望，視線望向女性下半身，故有跟隨被告上車，並目睹被告非禮X的情況，遂上前截停。