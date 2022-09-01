醫管局促勿著眼個別死亡個案 重申新冠口服藥減重症

醫管局在第五波疫情期間引入新冠口服藥，對於近日不少死亡個案生前均曾服用，當局強調僅屬少數，勿因而忽略其減重症和死亡風險的功效。政府專家顧問許樹昌和團隊昨發表研究，稱輝瑞藥廠口服藥可減入院風險，但默沙東藥廠的就未見顯著功效。醫管局表示會檢視和參考所有新數據、研究結果，並指會優先處方更有效抗重症的輝瑞口服藥。

本港昨增9,495宗新冠肺炎確診，包括228宗輸入個案。醫管局公布多9名患者離世，年齡介乎34至97歲，其中一名81歲老翁上月12日快速測試呈陽性，同日出現喉嚨痛、咳嗽和低燒，兩日後往指定診所求醫，服用獲處方的新冠口服藥後快測已呈陰性，及至前日(8月30日)在家暈倒，送院後不治，急症室醫護認為死因與新冠肺炎關係不大。

每日過千人服用新冠口服藥

近日多名死者生前曾服用新冠口服藥，醫管局總行政經理劉家獻昨指出，不應以個別離世個案，去演繹成新冠口服藥無效，重申每日都有過千病人服藥，「嗰啲好返唔會拎出嚟講。」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌和團隊昨發表研究，發現服用輝瑞的帕克斯洛維德(Paxlovid)口服藥有助減低社區患者入院率，但默沙東的莫納皮拉韋(Molnupiravir)就未有相關效果，研究並指兩款藥均未能減重症和死亡等風險。劉家獻回應稱，會檢視所有新數據、參考有關研究方法和結果，又透露數據上輝瑞對減重症和入院較有效，故一般會建議醫生優先處方輝瑞口服藥。

較年輕的34歲男死者上周六(8月27日)快測陽性，兩日後因腳腫和發燒等求醫，檢查後發現有紅血球增生症，延至前日不治。醫管局指，死者臨床診斷疑因隱疾離世。昨多8間安老和殘疾院舍出現個案，其中順安邨瑞興護老中心有兩名院友確診，13名曾在無隔板大廳共膳的院友要檢疫。衛生防護中心昨接獲131宗師生陽性個案呈報，有一間幼稚園需停課一周。

私院收公院症病床增至380張

私家醫院與醫管局連日磋商後，再次響應政府呼籲，增加接收公立醫院病人的病床數至逾380張。劉家獻形容，醫管局與私院的合作愈來愈暢順。新冠治療中心(亞博館)昨有218名病人留醫，劉家獻指因有小量兼職醫護幫忙，始有能力加開小量病床，重申如要大幅加床，需從各聯網抽調人手。