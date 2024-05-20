重建九龍城 打造龍城區成型格社區 市建局盼成遊客必到景點

近年遊客喜歡深度遊，若將社區「型格」化，或成為本地人消閑及遊客觀光好去處。國際知名旅遊媒體早前公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位，市建局為此作專題研究，希望找出共通點，並引用到九龍城「龍城」區的市區更新計劃，提升當區的特色及人文風景，甚至成為香港地標，成為遊客必到的景點。 市建局行政總監韋志成在網誌說，重建九龍城舊區需要結合樓宇復修、保育和活化的工作。保育活化的工作，亦不限於保存歷史建築物「硬件」，更可利用多元化手法，彰顯歷史文化和街道特色。

就國際知名旅遊媒體，最近公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位。他指，市建局團隊為此開展專題研究，就該30條街道作個案分析，這些街道具備四大共通點，包括匯聚特色飲食零售店舖、蘊藏歷史文化特色、交通便捷行人暢達，以及擁有多元的活力和社區活動。團隊希望將有關共通點帶入「龍城」區的市區更新計劃，並認為「龍城」區充滿潮、泰文化及臨街店舖「成行成市」的氛圍，未來可以循著這4個方面，逐漸提升成為「型格社區」。