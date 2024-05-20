重建九龍城 打造龍城區成型格社區 市建局盼成遊客必到景點

近年遊客喜歡深度遊，若將社區「型格」化，或成為本地人消閑及遊客觀光好去處。國際知名旅遊媒體早前公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位，市建局為此作專題研究，希望找出共通點，並引用到九龍城「龍城」區的市區更新計劃，提升當區的特色及人文風景，甚至成為香港地標，成為遊客必到的景點。
市建局行政總監韋志成在網誌說，重建九龍城舊區需要結合樓宇復修、保育和活化的工作。保育活化的工作，亦不限於保存歷史建築物「硬件」，更可利用多元化手法，彰顯歷史文化和街道特色。
就國際知名旅遊媒體，最近公布全球30條「最具型格街道」的排名，香港上環的荷李活道被評為第二位。他指，市建局團隊為此開展專題研究，就該30條街道作個案分析，這些街道具備四大共通點，包括匯聚特色飲食零售店舖、蘊藏歷史文化特色、交通便捷行人暢達，以及擁有多元的活力和社區活動。團隊希望將有關共通點帶入「龍城」區的市區更新計劃，並認為「龍城」區充滿潮、泰文化及臨街店舖「成行成市」的氛圍，未來可以循著這4個方面，逐漸提升成為「型格社區」。
他提到團隊計劃以特色壁畫營造打卡位，會額外資助8幢大廈美化外牆，邀請45名來自本地、泰國及外地的藝術家提交設計建議書，期望為外牆繪畫上能夠突顯「龍城」區歷史文化及潮、泰特色的壁畫。
首幅外牆壁畫將設於城南道增褔樓，團隊與大廈的業主立案法團商議後，決定以泰國作為壁畫主題，預計最快於明年第二季完成。屆時市民行經城南道或乘車經過太子道西天橋對開位置時，便可欣賞到這幅外牆壁畫藝術創作。
除為大廈外牆繪畫壁畫，更以不同顏色的地磚在行人路上拼砌出特色圖案，引領行人走進美化後的後巷；利用主題特色設計美化街道旁的電箱；參考「舊機場航班資料顯示牌」設計，在行人路旁加設特色裝置，展示潮、泰冷知識等；毗連的打鼓嶺道休憩花園亦會以飛機為活化主題，呈現舊啟德機場的歷史元素。