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2022-08-22 11:55:00

銀色債券2022懶人包｜新一批銀債保證息上調至4厘 一文睇清發行日期、派息回報、認購詳情

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中環 金管局 發行銀色債券發布會

金管局將於8月23日發行第七批銀色債券，目標發行額350億元，並會視乎市場情況，提高到最多450億元，保證息率由3.5厘上調到4厘。本報整合各項「銀色債券2022」的重點，讓讀者一文看清派息回報、認購詳情、發行日期及派息機制。

甚麼是銀色債券？

銀色債券是香港政府針對「銀髮族」推出及發行的零售債券，去年將「銀髮族」門檻降低至60歲或以上，僅限香港身份證持有人購買。與其他零售債券不同之處，是銀債不設第二市場，即是持有的3年間不能交易。銀債的保低息率則較iBond為高。目前市面上的兩隻iBond，分別是2023年到期通脹掛鈎債券（4239）及2024年到期通脹掛鈎債券（4246），保底息率均劃一為2厘。

銀色債券認購資格

  • 需持有有效香港身份證
  • 60歲或以上人士(1963年或之前出生)

銀色債券認購途徑

  • 20間配售銀行
  • 27間指定證券經紀

銀色債券認購日期及發放日期

  • 認購日期：8月23日上午9時至9月2日下午2時
  • 發行日期：9月14日

銀色債券資料詳情

  • 年期：3年
  • 最低面額：10,000港元
  • 發行總額：發行總額350億元，可按情況加碼至450億元
  • 保證回報：4厘
  • 每手派息：三年合共最少1,200港元
  • 個人最高配發金額：100萬元(即100手)
政府發行新一批350億銀債，「保底息」上調至4厘。(鍾式明攝)

政府發行新一批350億銀債，「保底息」上調至4厘。(鍾式明攝)

銀色債券派息機制

銀債一年派2次息；年息則以下列較高者為準：

  • 浮息，即最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值(準確至小數點後兩個位)
  • 定息，即最低息率

銀色債券轉移限制及提前贖回

  • 限制：銀債不設二手市場
  • 提前贖回：投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券

常見問題：

問：銀色債券何時接受認購

答：8月23日上午9時接受認購，截至認購為9月2日下午2時...詳情

問：銀色債券保證息率有多少

答：銀色債券設有保底息4厘...詳情

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