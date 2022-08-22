銀色債券2022懶人包｜新一批銀債保證息上調至4厘 一文睇清發行日期、派息回報、認購詳情

金管局將於8月23日發行第七批銀色債券，目標發行額350億元，並會視乎市場情況，提高到最多450億元，保證息率由3.5厘上調到4厘。本報整合各項「銀色債券2022」的重點，讓讀者一文看清派息回報、認購詳情、發行日期及派息機制。

甚麼是 銀色債券？

銀色債券是香港政府針對「銀髮族」推出及發行的零售債券，去年將「銀髮族」門檻降低至60歲或以上，僅限香港身份證持有人購買。與其他零售債券不同之處，是銀債不設第二市場，即是持有的3年間不能交易。銀債的保低息率則較iBond為高。目前市面上的兩隻iBond，分別是2023年到期通脹掛鈎債券（4239）及2024年到期通脹掛鈎債券（4246），保底息率均劃一為2厘。

銀色債券認購資格

需持有有效香港身份證

60歲或以上人士(1963年或之前出生)

銀色債券認購途徑

20間配售銀行

27間指定證券經紀

銀色債券認購日期及發放日期

認購日期：8月23日上午9時至9月2日下午2時

發行日期：9月14日

銀色債券資料詳情