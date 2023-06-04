鑽石山荷里活廣場斬人案｜紅十字會心理支援服務71人次　強調非每人都會出現PTSD

鑽石山荷里活廣場前日(2日)發生謀殺案，連續兩日有市民前來案發的3樓擺放鮮花，悼念女死者方曉彤(Daniel)與劉繼禧(Amber)。有市民在心意卡寫道，雖然不認識兩人及其家人，但都對於事情感痛心、憤怒，亦有市民祝願世上所有被隨機或無辜奪去生命的死者安息，早日尋回公道。

受困擾人士可向他人分享感受

香港紅十字會心理支援服務在過去兩日共服務71人次，有市民指看過事件的影片後，出現強烈的身體和情緒反應，除影響睡眠和胃口，更有個別求助者在觀看影片後暈倒。亦有市民因為事件憶起過往的創傷和經歷，以致情緒出現困擾。有家長和照顧者亦稱，難以跟小孩解釋事件、不知如何安撫孩子情緒。

紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵稱，市民在接觸危急事件後，是有機會出現身心壓力反應，但大多都會隨着時間減退，受困擾人士可積極找尋紓緩壓力方法，避免重複接觸刺激訊息，或跟信任的人分享感受。她續稱，若市民反應持續強烈、影響日常生活，建議他們尋求專業人士協助，並強調並非每個人都會因事件而出現創傷後壓力症(PTSD)。