長者醫療券｜8.14起深圳增3個服務點　9月初料再多兩間醫院使用

衞生署今(5日)與5間獲納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構簽署服務協議，意味所有參與「試點計劃」的醫療機構，均已完成協議簽訂，以落實今年全面推行試點計劃。同時，衞生署公布，當中3間位於深圳的綜合醫療/牙科服務機構，將由下周三(14日)起開展長者醫療券計劃，令相關服務點增至7個。署方又預計中山一院南沙院區和東華醫院於9月初開通使用醫療券的安排。

長者醫療券｜ 增至7個服務點 5間醫療機構分別為綜合服務醫院(全部均有提供牙科服務)，以及牙科服務醫院/門診，包括：

位於南沙的中山大學附屬第一醫院南沙院區(中山一院南沙院區)

位於東莞巿的東莞東華醫院(東華醫院)

位於深圳巿的深圳新風和睦家醫院(和睦家醫院)

位於深圳巿羅湖區的深圳愛康健口腔醫院(愛康健口腔醫院)

位於深圳巿福田區的深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部(紫荊口腔門診) 至於下周三(14日)起新增的綜合醫療或牙科服務機構均位於深圳，包括位於深圳市的和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診。連同港大深圳醫院及其華為荔枝苑社區健康服務中心一院兩點，以及同樣在「試點計劃」下的中山一院和陳星海醫院在內，令相關服務點增至7個。