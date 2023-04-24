開心香港｜4月29日全港戲院30元睇戲　27日早上11時後售票　多個免費美食市集活動一文睇清 (持續更新)

香港戲院商會網站顯示，相關30元戲票會在周四(27日)早上11時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售，於戲院票房購票每人每次最多只可購買4張戲票，網上購票則依各院線的購票限制為準。另外，首場長者及長者早場優惠低於30元將維持不變，將不設長者、小童及學生優惠，票價劃一30元正(包場及特備節目除外)。其餘所有換票證、電影贈券、會員優惠及銀行優惠當日不適用。

政府繼「你好香港」後，今午(24日)交代《財政預算案》中提出「開心香港」(Happy Hong Kong)一系列活動，包括由本周六(29日)起至6月，港九新界會舉辦免費大型美食市集，首場會在灣仔會展舉行；而且本周六全港戲院30元就可入場看戲。各項活動初步開支為2,000萬元，政府拒就活動設下成效指標，只希望香港整體氣氛改善，社會復甦更穩定。

美食市集門票周三 民政事務署派發

民政及青年事務局局長麥美娟補充，在會展舉行的首場美食市集，預計將有100個檔戶參與；5月6日至7日的周末就會在沙田大會堂廣場和沙田公園舉辦，以華夏和香港地道美食為主題；而6月3日至4日就會在觀塘海濱公園「發現號」舉辦，為市民提供亞洲美食、美酒佳餚。

她續指，在第二及第三場美食市集會在九龍及新界舉行，惟第一場美食市集由於在會展舉行，場地有限，當局會派10萬張門票，周三(26日)在18區民政事務署諮詢中心派發，部分門票會在周六日在會展派發。

初步開支2000萬元 不排斥旅客參與

陳茂波表示，本港過去3年經歷不少挑戰，惟自從與內地海外通關後，香港盛事之都的優勢重新展現，本港經濟正步入復蘇，雖然今年首2個月出口仍然下跌，但消費增長較強，有助抵禦出口經濟的下行壓力。被問到各項活動開支，陳茂波回應指，初步開支為2,000萬元，並指不設效益指標，而且不排斥旅客參與。

對於相關預算對香港經濟的刺激作用，以及如何說服市民認為是用得其所時，陳茂波指，要加強鞏固現時復甦的經濟，令到香港在復甦路上行更「穩些、順些」，又說政府推動經濟復甦有多方面，消費券一共用300億元推動經濟，估計會有0.6%的經濟提振作用，認為今次用2,000萬元舉辦「開心香港」活動，即使有經濟增長亦是「0.00」之後的事。他說人們除了工作及賺錢，還想生活開心愉快些。

至於有否為活動設立關鍵績效指標(KPI)，麥美娟表示，「開心」很難有KPI，又指美食市集越多人參加越好，相信市民參與「開心香港」活動後都有愉快心情。