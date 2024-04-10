關愛基金牙科申請方法/地點　長者牙科津貼5類人免費睇牙

長者不時面對很多牙齒問題，但看牙醫價錢昂貴，令不少人卻步。香港政府關愛基金新一輪「長者牙科服務資助」項目，將擴大資助範圍，並向合資格的5類長者提供免費牙科服務，包括鑲配假牙、洗牙、補牙及脫牙等，同時涵蓋杜牙根（根管治療）、移除牙橋或牙冠等診療項目。以下《am730》將整理申請方法、地點及表格。
關愛基金牙科｜為長者提供免費牙科服務
關愛基金指，「長者牙科服務資助」向合資格長者提供免費牙科服務，包括鑲配假牙、洗牙、補牙及脫牙等，同時涵蓋杜牙根（根管治療）、移除牙橋或牙冠等診療項目。
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關愛基金牙科｜申請資格
據關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室網站指，附合以下要求，即可獲關愛基金長者牙科服務的申請資格：
- 最近連續3個月領取「長者高額生活津貼」
- 從未受惠於關愛基金資助的長者牙科服務及衞生署的「長者牙科外展服務計劃」
- 75歲或以上於5年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者（只適用於「第二次服務申請人」）
- 已失去全部或部分牙齒或患有牙疾
- 獲評估為需要並適合接受鑲活動假牙及其他相關的牙科診療服務
關愛基金牙科｜免費牙科服務
若為符合資格的長者，則可獲以下免費牙科服務：
- 口腔檢查
- X光檢查
- 洗牙
- 補牙
- 脫牙
- 鑲活動假牙
- 移除牙橋或牙冠
- 根管治療（杜牙根）服務
關愛基金牙科｜申請方法
若附合上述申請資格，可以根據以下方法申請免費牙科服務：
- 正領取「長者生活津貼」的長者須親身前往參與本項目的地區服務單位。
- 長者於辦理申請手續時，須出示以下文件：香港身份證正本、最近連續3個月經由銀行戶口每用存入「長者生活津貼」金額文件（ 銀行存摺或銀行月結單等），以及載有住址的文件。
- 若正使用家居照顧服務的合資格長者，請聯絡所屬服務隊安排申請。