除夕新年2025即將來臨，許多市民會外出慶祝，迎接新的一年。旅發局將於12月31日晚上舉辦香港跨年倒數盛事，香港各交通服務包括港鐵、巴士等也因應節日進行了調整。《am730》為大家整理了除夕的交通安排，讓大家玩得盡興，同時毋須擔心回家的交通問題。

除夕倒數2025｜港鐵 通宵行駛 東鐵綫往返羅湖服務延長

港鐵表示，在除夕夜地鐵列車(不包括機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境服務)除了會通宵行駛外，東鐵綫將配合羅湖口岸延長通關至凌晨2時，由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。而由羅湖站開往金鐘站的尾班車，則會於凌晨2時30分，即口岸關閉後約半小時開出。

此外，7條輕鐵路線，包括505, 507, 610, 614P, 615P, 751, 706亦會通宵行駛；另有3條巴士線，包括506, K51, K54亦會延長服務。此外，由即日起至2025年1月1日，港島綫和南港島綫在周末和假日大部分時間將加密班次，每3至4分鐘一班，機場快綫也會在指定日子提早和延長服務。

以下為港鐵輕鐵通宵行駛路線：