【12月31日更新】新增港鐵東鐵綫往返羅湖服務延長
除夕新年2025即將來臨，許多市民會外出慶祝，迎接新的一年。旅發局將於12月31日晚上舉辦香港跨年倒數盛事，香港各交通服務包括港鐵、巴士等也因應節日進行了調整。《am730》為大家整理了除夕的交通安排，讓大家玩得盡興，同時毋須擔心回家的交通問題。
除夕倒數2025｜封路交通安排
警方將於12月31日(星期二)至1月1日(星期三)在港島及九龍實施特別交通安排。部份路段將於12月31日晚上7時起開始封路，部份巴士路線亦會改道，部份停車場暫停使用。至於蘭桂坊一帶，將在12月31日下午2時起封閉至翌日。
除夕倒數2025｜港鐵通宵行駛 東鐵綫往返羅湖服務延長
港鐵表示，在除夕夜地鐵列車(不包括機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境服務)除了會通宵行駛外，東鐵綫將配合羅湖口岸延長通關至凌晨2時，由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。而由羅湖站開往金鐘站的尾班車，則會於凌晨2時30分，即口岸關閉後約半小時開出。
此外，7條輕鐵路線，包括505, 507, 610, 614P, 615P, 751, 706亦會通宵行駛；另有3條巴士線，包括506, K51, K54亦會延長服務。此外，由即日起至2025年1月1日，港島綫和南港島綫在周末和假日大部分時間將加密班次，每3至4分鐘一班，機場快綫也會在指定日子提早和延長服務。
以下為港鐵輕鐵通宵行駛路線：
- 荃灣綫
- 觀塘綫
- 港島綫
- 南港島綫
- 將軍澳綫
- 東涌綫
- 東鐵綫(不包括來往羅湖及落馬洲站的過境服務)
- 屯馬綫
- 輕鐵505、507、610、614P、615P、751、706綫
除夕倒數2025｜九巴龍運加密班次
九巴將於除夕加強逾100條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，加強服務路線詳情請參閱上圖。
同時，九巴因預計會有較多市民和旅客於節日期間從各陸路口岸到港或離港，將按客量情況，適時加強數條邊境口岸及相關接駁路線，包括：
- B1 天慈 ⇋ 落馬洲站(福田)
- B9 屯門站 ⇋ 香園圍口岸(蓮塘)
- 79K 上水 ⇋ 打鼓嶺(松園下)
- 88 中秀茂坪 ⇋ 大圍站
- 261 屯門(三聖邨) ⇋ 粉嶺(祥華)
- 277E 藍田站 ⇋ 上水(天平)
- 279X 青衣站 ⇋ 粉嶺(聯和墟)
龍運多條路線近日亦已加強班次服務來往機場及港珠澳大橋香港口岸，包括NA40(烏溪沙站 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)、NA41(水泉澳 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)、NA43(粉嶺(聯和墟) ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)。
除夕倒數2025｜城巴加開機場及多個口岸班次
城巴由即日起至2025年1月2日期間，會加開逾510個班次，包括機場、港珠澳大橋香港口岸、深圳灣口岸及香園圍口岸。另外，由即日起2025年2月3日，城巴會加強NA路線服務，方便市民和旅客遊走香港各區。
以下為加強服務的NA路線：
- NA21 港珠澳大橋香港口岸/機場往返旺角，途經車站：西洋菜南街、旺角街市
以下路線將於深宵及清晨時段加強服務：
- NA10 鴨脷洲往返機場/港珠澳大橋香港口岸，經香港仔、華富、置富花園、薄扶林、西環
- NA12 杏花邨往返機場/港珠澳大橋香港口岸，經小西灣、柴灣、筲箕灣、西灣河、太古、鰂魚涌、北角
- NA29 將軍澳(寶琳)往返機場/港珠澳大橋香港口岸，經坑口、觀塘、九龍灣、鑽石山、黃大仙
除夕倒數2025｜城巴增深圳灣口岸通宵路線NB3
另外，城巴將於12月31日除夕倒數後，提供巴士服務直達三個通宵運作的陸路口岸。今年新增深圳灣口岸通宵路線NB3，來往屯門至深圳灣，並在倒數後的高峰時段提供最密20分鐘的班次，視人流情況加強服務。旅客可在九龍及港島慶祝後，從油麻地、尖沙咀、旺角搭乘N50號線，或從銅鑼灣、灣仔、中環搭乘N969號線，再於屯門紅橋轉乘NB3號線前往深圳灣口岸。
此外，城巴還將開設特別路線976S連接港島至落馬洲(新田皇巴站)，並根據需求加強連接港珠澳大橋香港口岸的巴士服務。
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除夕倒數2025｜各口岸最新服務時間
羅湖口岸
- 由原來凌晨12時關閉，延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出。
深圳灣口岸
- 旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務，即24小時運作。專營巴士營辦商會於深宵時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗／天水圍和往返屯門的服務。
落馬洲/皇崗口岸
- 如常24小時通關。
港珠澳大橋口岸
- 如常24小時通關。