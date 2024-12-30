除夕新年2025即將來臨，許多市民會外出慶祝，迎接新的一年。旅發局將於12月31日晚上舉辦香港跨年倒數盛事，香港各交通服務包括港鐵、巴士等也因應節日進行了調整。《am730》為大家整理了除夕的交通安排，讓大家玩得盡興，同時毋須擔心回家的交通問題。

港鐵在除夕當日，8條本地鐵路綫(除機場快綫及迪士尼綫外)及7條輕鐵路線，包括505, 507, 610, 614P, 615P, 751, 706，將會通宵行駛；另有3條巴士線，包括506, K51, K54亦會延長服務。此外，由即日起至2025年1月1日，港島綫和南港島綫在周末和假日大部分時間將加密班次，每3至4分鐘一班，機場快綫也會在指定日子提早和延長服務。

除夕倒數2025｜ 九巴 龍運 加密班次

九巴將於除夕加強逾100條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，加強服務路線詳情請參閱上圖。

同時，九巴因預計會有較多市民和旅客於節日期間從各陸路口岸到港或離港，將按客量情況，適時加強數條邊境口岸及相關接駁路線，包括：

B1 天慈 ⇋ 落馬洲站(福田)

B9 屯門站 ⇋ 香園圍口岸(蓮塘)

79K 上水 ⇋ 打鼓嶺(松園下)

88 中秀茂坪 ⇋ 大圍站

261 屯門(三聖邨) ⇋ 粉嶺(祥華)

277E 藍田站 ⇋ 上水(天平)

279X 青衣站 ⇋ 粉嶺(聯和墟)

龍運多條路線近日亦已加強班次服務來往機場及港珠澳大橋香港口岸，包括NA40(烏溪沙站 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)、NA41(水泉澳 ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)、NA43(粉嶺(聯和墟) ⇌ 港珠澳大橋香港口岸)。