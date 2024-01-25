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2024-01-25 04:30:27
日報

電動車充電產業巡禮丨正視空氣質素 落實2050碳中和 健康空氣行動馮建瑋：加快全面推行綠色運輸 環境局梁啟明博士：鼓勵商用車電動化 探索新能源應用

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馮建瑋Patrick 梁啟明博士

環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士(右)與健康空氣行動行政總裁馮建瑋Patrick。

馮建瑋Patrick 梁啟明博士

Patrick(左)認同政府在推動電動車普及化的成果，梁博士則表示要加快政策推動綠色運輸。

極端天氣已逐步影響全球人類的福祉，香港也不能置身事外。特區政府在《香港氣候行動藍圖2050》訂下2050年前實現碳中和，社會各界必須眾志成城達成目標。雖然新冠疫情期間經濟活動減緩，令空氣質素有所改善，然而疫後本港空氣污染水平回升，特別是路邊空氣質素，情況令人憂慮。為了解香港空氣污染情況，健康空氣行動行政總裁馮建瑋Patrick接受訪問剖析結果；同場又邀請環境及生態局首席助理秘書長(空氣質素政策)梁啟明博士闡述政府空氣政策、電動車普及與新能源應用。      撰文：廖俊斌  場地提供：建造業零碳天地

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二氧化氮年均濃度 仍遠超世衛標準

現時大眾運輸佔本地總碳排放源約20%，足以影響香港能否實踐零碳進度的關鍵因素，故此發展低碳運輸，全面推動綠色出行至為重要，亦迫在眉睫。早前健康空氣行動檢視環保署空氣質素監測站2023年的數據，分析本港空氣污染趨勢。Patrick表示去年是疫情結束，社會全面恢復經濟人文活動的一年，因此檢示全年整體空氣污染水平，對比疫情期間，數據具參考價值。「本港空氣質素於2020至22年有所改善，2022年一般監測站及路邊監測站錄得二氧化氮、可吸入懸浮粒子及PM2.5懸浮粒子的年均濃度，均是有紀錄以來最低水平。但來到社會復常的2023年，我們留意到多種污染物的年均濃度，對比2022年均錄得雙位數增幅，大部分重回疫情爆發前2019年的水平。」

他續指其中臭氧的年均濃度更攀升至有記錄以來最高位，路邊監測站錄得每立方米45微克，較2019年的每立方米32微克高32%，情況嚴重。「至於車輛廢氣排放指標的二氧化氮，從路邊監測站的數據顯示，在疫情前每立方米79微克，稍微回落至每立方米63微克。」他認為是近年政府推動電動車普及措施奏效，但數字仍遠高於世衛標準530%(每立方米10微克計)，強調政府要加快全面推行綠色運輸。

商用電動車普及 充電樁配套 「羅馬非一天建成」

要積極落實綠色出行，政府當局在擔當牽頭角色，給予社會誘因，變得相當重要。於環境局主理推動電動車及新能源應用的梁博士，表示自2021年起，政府已公布《香港電動車普及化路線圖》，目標於2035年或以前停止新登記燃油與混能私家車、推動各種電動商用車試驗，以及擴展電動車充電網絡並將服務市場化，加快邁向碳中和的步伐。「同時政府又給予優惠予私家車主轉用電動車，由2019年電動車新銷售佔6%，至去年激增至64%。這有賴市場引入愈來愈多的車款與型號，價格也接近燃油汽車所致。」至於商用電動車，梁博士指礙於商用車輛的種類繁多，換車成本較高，加重業界顧慮，普及仍需時間。「政府留意到有業界透過『新能源運輸基金』資助以購入電動輕型貨van，由前年二百多部翻倍至去年五百多部，令人鼓舞。」至於純電小巴及電動的士，政府已有先導計劃鼓勵業界嘗試，今年內亦會陸續發表路線圖，讓公共交通營辦商有所預算。

要廣泛使用電動車，是否有充足及方便的電動車充電設施，是其中一項主要成功因素。梁博士表示從教育業界入手，藉著新能源運輸基金不斷與各持份者溝通。「至於充電裝置，政府在過去一年已提出各式加裝充電站的方案，其中一個很重大的政策就是，鼓勵油站營運商進行加裝，通過提供一些土地優惠去吸引這些油商自願地去裝設這些充電裝置。」他續指現時全香港有180個油站，如果有很大部分的油站配備充電設施，相信在很短時間，大概一年半內增加逾百支的快速充電樁，大大紓緩公共充電點不足的問題。對於興建充電樁，梁博士表示政府並無數量上的既定計劃，「我們的政策很清晰，充電樁一定要緊貼市場技術發展方向，以滿足市場用家。所以不止要定一個數目，充電技術日新月異，將來充電功率快一點、充電時間短一點，但當我們過急安裝了較慢的充電樁，那就應付不了將來市場的需要。」
 

香港空氣污染物

香港主要污染物的年均濃度(微克/立方米)。

COP28擺脫化石燃料 積極探討新能源應用

去年COP28氣候峰會上，與會各國均表示要擺脫化石燃料，亦承認氣候暖化和公共衛生健康的關係。對此Patrick強調香港空氣污染的來源裡，有不少是來自車輛和船隻排放出來的廢氣。「如果我們多用一些新能源的話，如國策所提及的氫，甚至氨能發電，將會對社會各界於減排效率下是有益的。」梁博士同意Patrick的看法，「輪船用岸電系統，10年前政府已做過一次評估，然而最近我們已研究，有甚麼新技術發展。」至於氫能應用，政府在去年已成立跨部門工作小組，主要負責去審視一些氫能源的試驗項目。「我們已幫助本地巴士公司引入氫能巴士，接下來也會為運輸業興建一些加氫站。」

至於前文所述臭氧的濃度處於高水平，梁博士表示政府在2022年起展開多次大型採樣，今年將有完整報告。他期望該研究有助找出臭氧成因及傳播軌跡，制定針對性措施，以解決臭氧問題。
 

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