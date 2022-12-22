電話騙案｜20歲內地女大生遇假冒官員　騙徒製造綁架假象勒索父母500萬

電話騙案禁之不絕！警方數字顯示，今年頭11個月共接獲288宗涉及內地來港學生的電話騙案，較去年同期上升152宗，損失金額由1萬元至688萬元不等，涉總額超過1.27億元。其中一名由內地來港讀書的20歲大學三年級女生，早前險被騙500萬元。

騙徒製造綁架假象勒索500萬贖金

該名女大生於10月底接獲一通電話，對方自稱內地官員，聲稱受害女生干犯一宗內地刑事案件，要求她協助調查，否則會向她及其家人採取執法行動。受害女生不虞有詐，交出自己社交媒體的帳戶及密碼，然後租用涉事劏房作「安全屋」，按騙徒指示匿藏在安全屋，並自拍一些照片及影片，作為聲稱協助調查的用途。騙徒利用受害女生的社交媒體帳戶，聯絡她身處內地的父母，發放女生的照片及影片，製造被綁架假象，要求500萬元贖金。

女生的父母於是透過在港朋友，向警方報案求助。警方於本月15日下午接報，指該名受害女生被綁架，綁匪要求女生身處內地的父母繳交500萬元贖金。新界南刑事部接手調查後，終在18小時內於油麻地一劏房單位尋回受害女生，揭發案件是一宗假冒官員的行騙案，案中受害女生沒受傷，其父母亦避免蒙受損失。