電費調整｜質疑兩電新懲罰機制門檻高　梁熙：被獎賞對沖如玩數字遊戲

兩電明年元旦起減電費，港燈下調16%，中電減7.4%，惟准許8%利潤維持不變，不過兩電同意設立針對大型停電事故的新懲罰機制，假設中電停電時數達到1,500萬分鐘，將涉及2,000萬元罰款，港燈停電時數達1,000萬分鐘，將罰款約2,000萬元。民建聯立法會議員梁熙今(29日)在電台表示，有關懲罰機制被獎賞機制對沖，質疑玩數字遊戲。

梁：「罰一次獎兩次」

梁熙舉例指，若以今年4月港島大停電為例，亦未能觸及懲罰機制門檻，因此應以單獨每次事故計算，否則以全年累計停電時數，除以事故宗數計算，難以啟動懲罰機制，加上兩電原有恢復供電和供電可靠性的獎賞機制，就算今次加入懲罰機制，亦是「罰一次獎兩次」，質疑懲罰作用將被獎賞機制對沖，猶如玩數字遊戲。