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2023-11-29 11:43:17

電費調整｜質疑兩電新懲罰機制門檻高　梁熙：被獎賞對沖如玩數字遊戲

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施政報告2023｜梁熙：市民稱若正值特首選舉　李家超定可連任「冇人揮得低佢」(持續更新)

梁熙指，兩電新懲罰機制被獎賞機制對沖，猶如玩數字遊戲。(資料圖片/李睿哲攝)

兩電明年元旦起減電費，港燈下調16%，中電減7.4%，惟准許8%利潤維持不變，不過兩電同意設立針對大型停電事的新懲罰機制假設中電停時數達到1,500萬分鐘，將涉及2,000萬元罰款，港燈停電時數達1,000萬分鐘，將罰款約2,000萬元民建聯立法會議員梁熙今(29日)在電台表示，有關懲罰機制被獎賞機制對沖，質疑玩數字遊戲。

梁：「罰一次獎兩次」

梁熙舉例指，若以今年4月港島大停電為例，亦未能觸及懲罰機制門檻，因此應以單獨每次事故計算，否則以全年累計停電時數，除以事故宗數計算，難以啟動懲罰機制，加上兩電原有恢復供電和供電可靠性的獎賞機制，就算今次加入懲罰機制，亦是「罰一次獎兩次」，質疑懲罰作用將被獎賞機制對沖，猶如玩數字遊戲。

然而，他理解當局難以在中期檢討大幅調整兩電的准許利潤，亦認為兩電相比其他地區能提供相對穩定的供電，惟他希望兩電在出現大型事故時，都要承擔社會責任。

張欣宇建議，機管局可安排滯留旅客往機場博覽館休息。(資料圖片／羅庸軒攝)

張欣宇說，連今年4月港島部分地區大規模停電的事故亦未能觸發機制，與市民的合理期望相差甚遠。(資料圖片/羅庸軒攝)

張欣宇：與市民合理期望相差甚遠

香港新方向議員張欣宇認為，兩電同意在能源危機時設立電費紓緩機制，以及設立大型停電懲罰機制，方向正確，惟對當局和兩電都未能交代紓緩機制下，每戶的受惠款額感覺奇怪。他亦批評大型停電懲罰機制的門檻高，連今年4月港島部分地區大規模停電的事故亦未能觸發機制，與市民的合理期望相差甚遠。

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