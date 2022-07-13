非本地培訓醫生返港執業 與英國工作相若人工高兩倍

公營醫療服務供不應求，政府為紓緩醫生人手不足，早於2011年醫管局已開始以有限執業註冊形式聘請非本地培訓醫生，於香港出生、在英國執業13年，現職屯門醫院麻醉科副顧問醫生的吳鋒奇便是其中一員。吳鋒奇於2020年透過有限執業註冊形式回港執業。他指出香港醫院的工作量與英國醫院相若，而在香港執業的薪金亦比英國高。

回港執業前，吳鋒奇已是一名經驗豐富的麻醉科醫生，在英國任職婦產科麻醉醫生13年。他指出，自己起初因想「出去見識」而赴英國列斯大學讀醫科。他笑稱，自己是一個「需要安全感」的人，喜歡發展安穩，故完成醫科後便留英完成專科和執業。

至2020年新冠疫情爆發，吳鋒奇卻決定回港執業，憶述有此決定，是自己每年會請假回港與家人相聚。惟疫情爆發後，英國醫療人手不足難以請假，加上航班因疫情受阻，故決定返回香港執業，以便照顧年邁的父母。因現時人生中最重要的是家人，希望有更多時間陪伴家人。

有調查曾指公院醫生認同工作量超負荷，吳鋒奇則稱，香港醫院的工作量和程序與英國醫院相若，其中較大的不同是以往在英國醫院工作時，每兩至三個月就需要在周末回醫院當值，但在香港頻率則是一至兩個月一次，周末私人時間稍為減少，但在香港執業的薪金扣稅後也比英國工作的薪金高兩倍。他又指，自己雖是非本地培訓醫生，但仍能參與高危、複雜個案的統籌，亦能參與培訓初級麻醉醫生，形容工作範疇遠超他期望。

現時醫管局已有共44名非本地培訓醫生以有限度執業註冊醫生於公立醫院服務。政府亦於21年底通過《2021年醫生註冊(修訂)條例》，容許來自指定醫學院的畢業生，免執業試來港以「特別註冊」開始執業，並在公營機構工作最少5年，若僱主認為滿意及稱職，便毋須通過本地執業資格試，可在本地正式註冊。

醫管局總行政經理鄧錦成指，醫管局現時已接收逾100個「特別註冊」申請，主要來自歐美澳加。當中有5位申請者符合香港永久居民身份，擁有被認可非本地院校畢業資格，並已通過審核，預計將在明年初到本港公立醫院工作。他又指，醫管局期望在未來一兩年間能把非本地培訓醫生人數提升一倍。