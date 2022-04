律師會今日向會員發通告,指收到韋智達律師行(Vidler & Co. Solicitors)發出擬停止執業的通知書(Notice of intention to cease practice),打算於今年6月3日停止執業。

曾 接辦少女稱警署遭強姦案

韋智達律師行在反修例風波時接辦不少相關案件,例如18歲女子X指控在荃灣警署被數名警員強姦一案,韋智達律師行代表X發聲明回應警方。此外,印尼女記者Veby Mega Indah採訪反修例示威時,疑遭警員射盲右眼,曾透過韋智達律師行向開槍警員提出私人檢控,惟她其後撤銷委託該律師行。