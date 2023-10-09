颱風小犬｜天文台：所有熱帶氣旋警告信號取消 (持續更新)

【16:20更新】天文台表示，所有熱帶氣旋警告信號取消。
【15:45更新】天文台表示，隨著小犬繼續減弱及逐漸遠離，本港風力進一步緩和，會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號，惟現時離岸及高地仍間中會吹強風。
颱風小犬｜黃雨警告信號現正生效
天文台指，小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，提醒市民應保持警惕。
現時黃色暴雨警告信號現正生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，而且雨勢可能持續。
颱風小犬｜天文台改發一號戒備信號
【14:45更新】天文台在下午2時40分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。天文台表示，隨著小犬逐漸減弱及遠離，本港普遍風力將繼續緩和。當小犬對本港的威脅解除時，將會取消所有熱帶氣旋警告信號。至於小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，市民應要保持警惕。
另外，天文台在下午2時30分改發黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。
颱風小犬｜天文台將於下午2時40分改發一號風球
【13:55更新】天文台表示，隨著小犬繼續遠離香港，本港風力逐步減弱，會在下午2時40分改發一號戒備信號取代三號強風信號。
天文台指，小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。
颱風小犬｜天文台改發三號強風信號
【11:45更新】天文台在上午11時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號，並預料本港平均風速每小時41至62公里。現時風力仍然強勁，天文台提醒市民切勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。
天文台指，小犬繼續遠離香港，本港風力亦逐步減弱，但小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。三號強風信號將維持一段時間。當小犬對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時69公里，最高陣風超過每小時82公里。
颱風小犬｜天文台改發紅雨警告信號
【10:10更新】天文台表示，會於上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代現時黑色暴雨警告信號。
另外，天文台指，小犬在過去數小時穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱，將於上午11時40分改發三號強風信號，以取代現時八號東北烈風或暴風信號。
颱風小犬｜八號信號及黑雨警告信號現正生效
【08:00更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而港島、九龍東及大嶼山的雨量更超過250毫米。隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、59及57公里，最高陣風分別超過每小時80、80及70公里。
此外，黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、山泥傾警告，以及雷暴警告現正生效。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。
今日最高氣溫約27度 本周中後期天色逐漸好轉
本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東至東北風，稍後風勢逐漸減弱。海有非常大浪及湧浪。多雲，有狂風大驟雨及雷暴。最高氣溫約27度。展望明日持續有驟雨。本周中後期天色逐漸好轉。
天文台又指，隨著小犬遠離及減弱，並受乾燥的東北季候風影響，本周週中後期華南天色漸轉晴朗，日夜溫差較大。此外，預料一個廣闊低壓區會在週末期間至下周初為南海中部帶來不穩定天氣。