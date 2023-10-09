颱風小犬｜天文台：所有熱帶氣旋警告信號取消 (持續更新)

現時黃色暴雨警告信號現正生效，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，而且雨勢可能持續。

天文台指，小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，提醒市民應保持警惕。

【15:45更新】 天文台表示，隨著小犬繼續減弱及逐漸遠離，本港風力進一步緩和，會在短期內取消所有熱帶氣旋警告信號，惟現時離岸及高地仍間中會吹強風。

颱風小犬｜天文台改發一號戒備信號

【14:45更新】天文台在下午2時40分改發一號戒備信號，取代三號強風信號。天文台表示，隨著小犬逐漸減弱及遠離，本港普遍風力將繼續緩和。當小犬對本港的威脅解除時，將會取消所有熱帶氣旋警告信號。至於小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，市民應要保持警惕。

另外，天文台在下午2時30分改發黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。

颱風小犬｜天文台將於下午2時40分改發一號風球

【13:55更新】天文台表示，隨著小犬繼續遠離香港，本港風力逐步減弱，會在下午2時40分改發一號戒備信號取代三號強風信號。

天文台指，小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

颱風小犬｜天文台改發三號強風信號

【11:45更新】天文台在上午11時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號，並預料本港平均風速每小時41至62公里。現時風力仍然強勁，天文台提醒市民切勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。

天文台指，小犬繼續遠離香港，本港風力亦逐步減弱，但小犬相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。三號強風信號將維持一段時間。當小犬對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時69公里，最高陣風超過每小時82公里。

颱風小犬｜天文台改發紅雨警告信號

【10:10更新】天文台表示，會於上午10時30分改發紅色暴雨警告信號，取代現時黑色暴雨警告信號。

另外，天文台指，小犬在過去數小時穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱，將於上午11時40分改發三號強風信號，以取代現時八號東北烈風或暴風信號。

颱風小犬｜ 八號信號及黑雨警告信號現正生效

【08:00更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，小犬穩定地向西移動，繼續遠離珠江口並減弱。但與小犬相關的強雨帶持續影響該區，本港部分地區仍間中吹烈風。自午夜起，本港大部分地區錄得超過150毫米雨量，而港島、九龍東及大嶼山的雨量更超過250毫米。隨著小犬遠離香港，本地風力將逐漸緩和。天文台會在上午11時40分改發三號強風信號。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時70、59及57公里，最高陣風分別超過每小時80、80及70公里。

此外，黑色暴雨警告信號、新界北部水浸特別報告、山泥傾警告，以及雷暴警告現正生效。香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。