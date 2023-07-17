颱風泰利｜鯉魚門海水倒灌湧入屋 居民促政府增建防波堤(多圖)

颱風「泰利」襲港，預計8號風球會於日間維持。今日（17日）早上約8時，「泰利」轉吹東至東南風，一直以來是打風時水浸黑點的鯉魚門，今次亦同樣受到影響，海水水位高達3米，有居於岸邊的村民指，政府海水防禦措施不足，促請政府盡快擴建防波堤。 ▼颱風泰利｜鯉魚門海水倒灌湧入屋▼

海水位水漲至 3 米高 今日早上鯉魚門的店舖沒有開門營業，居民亦沒有外出，玻璃窗址貼上膠紙防風，村屋封上木板擋水，水閘亦放置大量沙包。海水位水漲至3米高，居住於鯉魚門新碼頭一帶的居民指，「泰利」已將家中窗戶破壞。屋外雖設防水閘，但海水仍洶湧湧入，每逢打風季節，整間房屋被吹到震動，讓他感到很不安全及無奈。