食遊記｜澳門最香餅家 爐火不滅 炭香常在

早上9時，女工徐徐把通花鐵閘拉開，師傅各就各位準備粉料，慢慢空氣中瀰漫著特屬杏仁餅的清香，為鏗鏘有力的打餅樂章拉開序幕。只見師傅們不一會便把一篩篩的杏仁餅打好，放在一個個炭爐上，不時循環交替地轉換，箇中玄妙只得其知。半晌，一塊塊微微帶焦黃的杏仁餅便出爐，入口香脆又帶炭香，咀嚼後杏仁的鹹香使整體不會過分甜膩，不負餅上「最香」二字的口碑。 撰文/攝影：Maggie



一間餅家 三代情 於1957年創立的最香餅家，現由第三代譚思穎接手。初見思穎時只見她笑意盈盈，一點都不像要負責過半世紀餅家的人。誰知說起店內日常、做餅細節、用料來貨，甚至粉質濕度都一一能解釋清楚。細問後才知作為90後的她，於澳洲留學後便歸來澳門工作，但見家人年漸長，運營餅家實屬吃力，故決意回來接手：「因為細個見到媽媽同舅父都放棄了自己的工作回來幫忙，所以也覺得自己要出一分力。」年輕一代的傳承亦為這間老店帶來了新意思，最香現時的網店便是思穎的用心之作。

罕見口味杏仁餅 除了堅持使用炭爐烤製，最香對食材的選用亦有執著，鹹蛋黃和豬肉都是本地供應商供貨，用以製作坊間少見的蛋黃肉心口味杏仁餅。鹹蛋黃的來貨要要光滑紅潤，之後師傅會把其分成四份，再逐粒打至簿身透光，放入杏仁餅時才均勻鹹香。而肉心則是肥豬肉，來貨後師傅要把其上下的皮肉去掉，中間的肥肉稱為肉心，之後再以砂糖醃製一晚，才可使用。工夫花費之多，故每天限量發售，客人若想購買便要提早排隊或在網店預訂。

堅持手製 店內有6位師傅負責製餅，不分崗位，位位都對製餅的每個步驟十分熟練。而門口的7個爐有不同的温度，故當日負責烤餅的林師傅便要一眼關七，適時把杏仁餅不斷調換，共烤焗40分鐘，才可完成一篩杏仁餅。用這種傳統方法燒製的杏仁餅，入口時帶微微炭香，而綠豆粉的清甜和以鹽水浸泡過的杏仁，在咀嚼後巧妙地平衡鹹甜，使其甘香卻不油膩。從取材到製法都頗花工夫，為可不嘗試以機器取代部分工序？思穎回：「因為師傅們都好似家人般，加上最香的温度便是來自手製，若以機械取代，最香味便少了。」 最香餅家

地址：澳門夜呣街12號B地下A座

電話：+853 2838 3858