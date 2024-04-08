香港七欖盡興 圓滿告別大球場

香港盛事連連，一連三日的「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2024」昨在大球場煞科，大批球迷冒雨、扮鬼扮馬、臉上塗上彩繪支持心儀球隊，氣氛繼續熾熱，最終在煙火表演下告別」大球場。對於「七欖」很大機會最後一次在香港大球場上演，有球迷指，大球場就是七欖的「聖堂」，下年移師啟德體育園作賽，感覺和味道或會不同，來年是否入場要再觀察；但亦有觀眾直言香港七欖氣氛熱鬧，將繼續支持。

主辦單位表示，賽事方面，最後一次在「大球場」主場，香港男子隊擊敗日本隊奪得新設的「銀劍賽」冠軍；兩度達陣華將新星房傑鋒指，賽前已決定一定要得分，最終能達陣兩次，心情非常激動，滿意自己表現，但仍有進步空間。即將退役的港將姚錦成賽後感謝觀眾支持並激動落淚，他希望能證明華人在欖球運動都能有出色的表現。至於賽事最高級別的銀盃賽，衛冕的新西蘭男女子隊再次包攬冠軍。