香港人權報告2023發表 去年至少48人因涉嫌違反港區國安法或煽動罪被捕

聯合國人權理事會今日於瑞士日內瓦舉行普遍定期審議工作組會議，包括檢視中國的人權狀況。香港人權資訊中心同日發表《香港人權報告2023》，指去年至少48人因涉嫌違反港區國安法或煽動罪被捕。 報告續指去年有4個民間組織，因政治立場或港區國安法的威脅而被逼解散。這些事件反映特區政府繼續以港區國安法及煽動罪打壓公民社會及持異見者。當局更積極地運用港區國安法的權力及行使域外法權，追究在香港境外發生的行為及言論，以及對流亡者發出懸紅通緝令。

報告關注國家安全定義 報告又提及，香港政府持續強化國安機制成為一個可行使極大權力，而沒有相應透明度或問責制度的權力機關。儘管港區國安法已實施超過3年，法院已審結多宗與國家安全相關的案件，但國家安全的定義沒有變得更加清晰。 區議會選舉去年12月舉行，報告提到香港政府在選舉中，引入嚴密的政治篩選機制和恢復委任議席。而這一個倒退的區議會制度，是由只容許「愛國者」參與的立法會一致通過。報告提及立法會成為了橡皮圖章，去年提交表決的35項法案全部獲得通過，預計亦會在今年通過《基本法》第23條的本地立法。

報告形容新聞自由岌岌可危 新聞自由方面，報告指是岌岌可危，自港區國安法實施至今，至少有28名記者被捕，其中13人在報告所述期間仍被拘留。報告引述新聞報道指，近40%的政治書籍和錄音從圖書館的館藏中被下架，以及大量因其作者而被視為敏感的非政治出版物亦同被下架。 香港人權資訊中心建議國際社會持續關注中國和香港政府持續侵犯人權的行為，認識香港人面臨政治迫害、缺乏公平審判和權利保護的狀況，並就此向香港人和離散海外的香港人群體提供支援和保護。