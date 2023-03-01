香港仔魚市場辦導賞遊 商會︰水產種類多 具「港版築地」條件

具73年歷史的香港仔魚類批發市場(香港仔魚市場)、佔地逾1.5萬平方米，是全港規模最大的魚產海鮮批發集散地，為香港提供七成以上海鮮。為了加深市民對香港仔魚市場的認識，南區龍舟競渡委員會推展「漁港濃情•香港仔」社區項目，並於下月11日起舉辦共8團的魚市場導賞遊，讓公眾了解本港魚市場運作流程。香港仔漁業海鮮商會會長陳志豪認為，香港仔魚市場水產種類較日本多，擁有發展成為「港版築地」的條件，若發展成功，可讓旅客多一個好去處。

導賞遊會先帶領市民參觀魚市場西面冰鮮魚區中規模最大的魚檔，一覽本港漁業由捕魚、批發、零售予食肆的流程；其後則到東面海鮮區，了解香港水域的捕魚方法及揀選「靚海鮮」的秘訣。此外，導賞遊亦會參觀魚市場內昔日魚獲拍賣區以及魚蛋的前期製作工場等地點，讓市民更全面了解香港仔魚市場。

