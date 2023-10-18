香港單車節周日上演 凌晨一時起多區分階段封路

香港大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」於周日(22日)舉行，全日將上演7場精彩項目及活動，包括50公里組、30公里組、國際單車聯盟1.1級公路賽等。單車運動員李慧詩、朱浚瑋亦將與市民參加50公里組，一同馳騁「三橋三隧」，而市民亦可到主辦方設置的觀賞席近距離為車手打氣。當日凌晨1時起，新界南、九龍西及尖沙咀多處將分階段實施臨時封路安排。運輸署呼籲市民及早計劃行程以免延誤，並盡量使用公共運輸服務。

活動當日非競賽項目50公里組最早開始，將於清晨5時20分於尖沙咀起步，車手會駛經長青隧道、青馬大橋和尖山隧道至沙田，再折返尖沙咀終點；30公里組於早上8時10分在尖沙咀起步，經長青隧道至青衣再返回尖沙咀。而家庭單車樂組別早上9時15分於尖東賽道上進行。

今年單車節期間再次舉辦國際單車聯盟(UCI)1.1級公路賽，超過十支世界巡迴賽單車隊、職業及洲際車隊的精英車手將，下午1時半於尖東及紅磡繞道繞圈作賽。香港旅遊發展局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文提到，市民可到尖沙咀海濱花園、永安廣場對面的觀眾席，近距離欣賞單車疾馳的刺激感，座位先到先得。他又說，奧運獎牌得主李慧詩及杭州亞運獎牌得主李思穎，將會分別參與50公里及30公里項目，李慧詩更會參與女子公路繞圈賽，和港澳大灣區車手一同競賽。

封路方面，警方將於當日凌晨1時起於賽道實施分階段封路。新界南交通部執行及管制組總督察劉俊豪指，青馬大橋上層往九龍方向會封閉，車輛可於下層出九龍，相關路段將會在當日上午7時15分重開；大部分主要幹道及道路將於早上9時起分階段解封。

至於尖東一帶，西九龍交通執行及管制組總督察何雋軒指出，活動前一天(21日)晚上8時起麼地道(西行)上落客貨區便會進行封路；其後梳士巴利道、麼地道、紅磡繞道等，分階段封閉至下午約5時45分重開。他又指，警方預計會有大批市民觀賞賽事，會調配足夠警力維持治安，重申有足夠人手處理任何情況。