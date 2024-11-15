香港多角度｜拋開數碼產品 擁抱海洋 遊艇經濟不止經濟

譪鐺華特Adam Waters~從小熱愛水上活動，在澳洲和世界各地從事遊艇業務。現任大昌行遊艇有限公司總經理，居於香港十多年，是三孩子之父。畢業於龐德大學全球經濟學系。

跟大昌行遊艇總經理譪鐺華特(Adam Waters)侃侃而談，11年的香港經驗讓這位澳洲人對香港遊艇產業的未來充滿願景，提醒我們遊艇能成為一項讓更多人受惠的休閒活動。 長期以來，人們普遍認為遊艇產業主要服務於高端市場，但其實遊艇活動的受益範圍更為廣泛，華特堅定地說。在歐美、澳洲等成熟市場，遊艇活動早已深入尋常百姓家。這個理念，源於他的親身經歷——「在澳洲每個周五放學後，全家就會到船上度過整個周末，直到周一早晨才回來，這就是我的童年。」他形容遊艇是一家人相聚的最理想地方，豐富多樣的活動，分享生活的歡笑。

宜市場主導遊艇規劃 身為業界領袖，華特積極推動遊艇共享模式，讓中產階級也能擁有遊艇的美好體驗。「透過共享計劃，投資25至30萬港幣就能擁有遊艇的部分產權。」他解釋道：「這將為更多人提供遊艇體驗的可能性。」他承認香港過去遊艇業務集中高端市場，隨著政府銳意增加泊位，讓更廣泛的群體享受香港的海上美景。 今年施政報告提出推動遊艇旅遊，探討在紅磡、南丫島、香港仔興建遊艇停泊設施，而機管局亦正計劃擴大「機場城市」超過一倍，預計提供約600個遊艇泊位。華特對此充滿期待。但他同時強調，要確保這些項目的可持續性，「這類大型項目需要較長的回報期，但其對行業發展意義重大。」他表示，希望政府能多提供支持，讓更多資源投入，從而促進碼頭設施的多元化發展，包括旅遊、餐飲和運動等項目，以拓展遊艇經濟的附加價值。 華特特別提到香港得天獨厚的地理優勢：「我們擁有全球最優質的海岸線和航道，還享有免稅優勢。」但他同時指出，香港仍需要改善基礎設施，包括公共碼頭和現代化船廠。他認為香港的簡單低稅是先天優勢，新加玻每年四月舉行亞洲大型遊艇展覽，香港只能辦地區展會，例如本月下旬在西貢匡湖居遊艇會舉辦的遊艇展覽，將會停泊大概15至20艘遊艇。若香港能增加泊位及提供配套設施，其吸引力將進一步提升，並且沒有銷售稅能促成更多交易。至於跨境遊艇往來，仍須克服牌照和出入境規限，但他相信香港、澳門、內地、菲律賓和越南可連結成遊艇區帶，有如歐洲沿海各國暢通連結。

重塑親子時光 在這個數碼時代，華特認為遊艇活動能為家庭帶來獨特的價值。「在船上，家庭成員能夠真正地參與各種活動，分享海洋的美景和樂趣。」他說：「這是數碼科技無法替代的經驗。無論是航行、釣魚，還是單純欣賞海洋風光。」 「當孩子們在船上時，他們自然而然地被周遭環境吸引——觀察海浪、學習導航、了解天氣變化，這些都是平板電腦無法取代的寶貴經驗，」這位三孩之父熱切地說：「在這些活動中，每個人都可以找到自己的角色，這有助於年輕人發展自信心和責任感。」難怪他和家人都選擇以香港為家，周末仍可延續他的澳洲成長體驗，一家出海享受香港的海島和海鮮。 「遊艇生活並不僅僅是一艘船的擁有權。」華特熱情洋溢地說：「這是一種將你與自然、家人和社群連結起來的生活方式。」他描述周末在海上的時光如何成為他在澳洲的家庭生活核心，創造終身難忘的回憶。 這種理念深深影響著他對香港海洋未來的願景。「當我看到香港的家庭周末都在商場度過時，就會想到我們錯過了多少機會。只要有適當的基礎設施和便利條件，我們完全可以為家庭提供另一種選擇——在美麗的海域探索，教導孩子認識海洋生態，建立珍貴的家庭紐帶。」 展望未來，華特認為香港具備發展成為亞洲海洋休閒樞紐的潛力。關鍵在於如何平衡商業可行性與公眾可及性，確保香港的海洋發展成為亞洲親水轉型的典範。正如他所說：「這不僅關乎經濟效益，更是為下一代創造更豐富的生活方式。」