香港多角度｜法傳奇球星塞爾日．貝岑：港七欖賽成文化交流盛事

在2024年，法國七人欖球迎來了輝煌的一年，特別是在巴黎奧運會上獲得金牌。故此，法國工商總會與法國駐香港總領事館合作，舉辦了首場關於欖球的講座，邀請了法國七人欖球隊總經理傑羅姆．達雷(Jérôme Daret)、法國欖球聯合會總經理傑里米．勒查(Jérémie Lecha)，以及傳奇球星塞爾日．貝岑(Serge Betsen)分享經驗，以及對香港七欖賽的看法。 傳奇球星塞爾日．貝岑，被譽為「收割者」(La Faucheuse)，以其強悍的鏟球和高效的工作率而聞名。他為法國國家隊出戰63次，並在多次大滿貫勝利中發揮了關鍵作用。退役後，他創立了塞爾日．貝岑學院，致力於為喀麥隆的貧困兒童提供教育和橄欖球培訓。

欖球訓練團隊合作 在訪談中，貝岑認為欖球不僅是一項體育運動，更是人際關係和情感的紐帶。他提到，運動員在追求卓越的過程中，維持與朋友和家人的聯繫至關重要。達雷亦認為，欖球所傳遞的價值觀，包括團隊合作、尊重與堅持。 談及巴黎奧運會的成功，達雷分享了團隊在準備過程中所付出的努力。貝岑補充道，這一成就讓他們更加堅定了推動欖球發展的決心。他希望通過奧運會的成功，吸引更多年輕人參與欖球運動。 對於月前舉行的香港七欖賽，達雷和貝岑均表示欣賞。達雷表示，香港七人賽是國際欖球賽季中最重要的賽事之一，能夠在這裡展示法國隊的實力至關重要。貝岑則分享了他對香港七欖賽的獨特看法：「香港七欖賽是一個充滿活力和熱情的盛會，球迷們的支持和氛圍令人振奮。這裡不僅是競技的舞台，更是文化交流的機會。」 貝岑還指出，香港七欖賽不僅是一場體育賽事，更是一個文化的盛宴。來自世界各地的球迷聚集在這裡，分享對欖球的熱愛，這種多元文化的融合使得這項比賽更加有趣。

推動欖球普及 貝岑回憶起自己第一次觀賞香港七欖賽的情景：「那種氛圍讓我感受到欖球的魅力，球迷們的熱情和對比賽的投入讓我深受感動。」他進一步指出，每年的七欖賽吸引了全球頂尖的球員和隊伍，比賽的高水平和激烈程度使其成為欖球愛好者不可錯過的盛事。他相信，香港七欖賽將是展示球隊實力和團隊精神的絕佳平台。 貝岑在訪談中也提到了現代欖球面臨的一些挑戰。他指出，隨著運動的普及，如何保持比賽的高水平和吸引力是一個重要議題，「我們需要不斷創新，吸引新一代的觀眾和參與者。」 貝岑還談到，隨著科技的發展，橄欖球的訓練方式和比賽策略也在不斷演變。貝岑認為，適應這些變化是運動員和教練員必須面對的挑戰。「我們需要在保持傳統的同時，擁抱新技術和新策略，以提升比賽的整體水平。」 在談到未來的發展時，勒查提到，法國欖球聯合會將重點關注青少年訓練和女子欖球的發展。他們計劃通過多種活動來吸引更多人參與欖球。貝岑則強調，他將繼續通過塞爾日．貝岑學院幫助更多貧困兒童，推動欖球的普及。 貝岑說：「我們希望能夠通過不同的項目，激勵年輕人追求他們的夢想，無論是作為運動員還是其他職業。」他相信，通過教育和體育的結合，可以改變許多孩子的生活，使他們擁有更美好的未來。