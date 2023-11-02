香港夜繽紛｜西環海濱明辦寵物市集 灣仔海濱有水上活動

為響應「夜繽紛」，政府日前在不同海濱舉辦活動，各類演出和市集吸引不多市民前趁「趁墟」。發展局表示，踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來，當中亦會加入新元素，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈等。其中明日在堅尼地城卑路乍灣海濱長廊將舉行「堅農夜市•寵物世界」。
發展局在社交媒體發文表示，九月底起的不同周末在三個海濱場地舉行了各具特色的活動，市民整體反應亦十分熱烈和正面，踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來。局方指，會繼續注入新嘗試，加入新一輪主題活動來迎合秋高氣爽的天氣，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈、兒童玩意遊戲 、健康生活等。
西環海濱明日舉行寵物市集
其中11月首個周末打頭陣的精彩活動包括「堅農夜市•寵物世界」，由明日(3日)起至5日於下午3:00時至晚上11:00時，在堅尼地城卑路乍灣海濱長廊舉行。活動以寵物為主題，除了表演、手作工作坊、攤位遊戲、打卡點外，亦設寵物領養、義工分享會及售賣不同寵物產品。
此外，由香港遊樂場協會𦦙辦的「水上活動競技日『We划』海洋嘉年華2023」將於本月4日至5日中午12：00至晚上9：00在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行。重點項目包括夜間限定版「直立板瑜珈體驗」、水上活動遊戲和體驗、特色工作坊、巨型水池等。
而在本月10日晚上7:00至11:00，在觀塘海濱花園發現號03將舉辦「拉丁之夜」，內容包括現場拉丁樂隊及拉丁舞蹈表演、芭恰塔舞(Bachata)工作坊、售賣不同小食及飲品的攤檔等。