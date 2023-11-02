香港夜繽紛｜西環海濱明辦寵物市集 灣仔海濱有水上活動

為響應「夜繽紛」，政府日前在不同海濱舉辦活動，各類演出和市集吸引不多市民前趁「趁墟」。發展局表示，踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來，當中亦會加入新元素，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈等。其中明日在堅尼地城卑路乍灣海濱長廊將舉行「堅農夜市•寵物世界」。

發展局在社交媒體發文表示，九月底起的不同周末在三個海濱場地舉行了各具特色的活動，市民整體反應亦十分熱烈和正面，踏入11月，海濱場地各項精彩活動陸續有來。局方指，會繼續注入新嘗試，加入新一輪主題活動來迎合秋高氣爽的天氣，包括水上運動、拉丁和韓流舞蹈、兒童玩意遊戲 、健康生活等。