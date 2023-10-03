香港夜繽紛｜邵家輝：應聚焦舉行市集　18區同時開設反而達不到效果

港府在國慶黃金周推出夜市市集等「香港夜繽紛」活動，批發及零售界立法會議員邵家輝在電台節目說，這個星期帶動了周邊商舖和食肆的生意，可謂人頭湧湧、氣氛熾熱，形容是「旺丁又旺財」。邵表示一些售賣傳統產品，例如珠寶首飾的商戶，生意額錄得雙位數字的升幅。他指本港仍然是遊客的消費熱點，因為香港是免稅港，而且商品有正貨正品保證，遊客不需要擔心買到假貨。

至於政府應否延長夜繽紛活動，邵家輝說相信政府與商舖都是摸著石頭過河，認為只要有活動，市民都會出來消費。不過，他認為應聚焦舉行夜市市集，如果在18區同時開設市集，反而達不到效果。而今年十一黃金周的內地旅客入境人次，尚未恢復至疫情前的水平，邵家輝指因為航運業人手短缺，航空公司的承載力尚未完全恢復。雖然當局推出了輸入外勞計劃，但處理申請需時，外勞本年底才會抵港，他估計在今年年底至明年第一、二季，入境人次才會恢復至疫情前的水平。