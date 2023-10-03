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2023-10-03 10:49:07

香港夜繽紛｜邵家輝：應聚焦舉行市集　18區同時開設反而達不到效果

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香港夜繽紛｜邵家輝：應聚焦舉行市集　18區同時開設反而達不到效果

香港夜繽紛｜邵家輝：應聚焦舉行市集　18區同時開設反而達不到效果

港府在國慶黃金周推出夜市市集等「香港夜繽紛」活動，批發及零售界立法會議員邵家輝在電台節目說，這個星期帶動了周邊商舖和食肆的生意，可謂人頭湧湧、氣氛熾熱，形容是「旺丁又旺財」。邵表示一些售賣傳統產品，例如珠寶首飾的商戶，生意額錄得雙位數字的升幅。他指本港仍然是遊客的消費熱點，因為香港是免稅港，而且商品有正貨正品保證，遊客不需要擔心買到假貨。

至於政府應否延長夜繽紛活動，邵家輝說相信政府與商舖都是摸著石頭過河，認為只要有活動，市民都會出來消費。不過，他認為應聚焦舉行夜市市集，如果在18區同時開設市集，反而達不到效果。而今年十一黃金周的內地旅客入境人次，尚未恢復至疫情前的水平，邵家輝指因為航運業人手短缺，航空公司的承載力尚未完全恢復。雖然當局推出了輸入外勞計劃，但處理申請需時，外勞本年底才會抵港，他估計在今年年底至明年第一、二季，入境人次才會恢復至疫情前的水平。

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黃宏泰：賣魚蛋豬皮賺不到多少錢

至於灣仔區議會主席黃宏泰則指，灣仔區議會在10多年前已有討論，構思是以優閒方式發展灣仔海濱，不希望長期設置很多檔攤，認為大時大節例如聖誕及農曆新年，推出類似灣仔海濱藝遊坊這類市集，讓市民有更多消遣地方是無可厚非。他表示，如果期望以海濱市集可帶動經濟，則並非一個好算盤，形容「賣魚蛋豬皮賺不到多少錢」

黃宏泰說現時本港人口老化，不可能期望長者夜間消費，認為當局推出政策時亦應該考慮本港的人口結構。他又指出內地城市有很多更具特色又價廉物美的夜市，旅客來港主要是希望看維港兩岸的美麗夜景，不是為了夜市的攤檔小食，當局反而需做好配套，便利遊客欣賞夜景

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飲食界假期生意增加約20%

另外，稻苗飲食專業學會會長徐汶緯在同一節目提到，食肆在中秋與國慶假期提供優惠，生意比平時周日增加約20%，尤其中菜餐廳在中秋期間較受歡迎但氣氛未及疫情前情況。今年恢復國慶煙花匯演，徐汶緯說有助帶動食肆的晚市生意。他指整體生意額比疫前恢復了85%90%，遊客生意則恢復60%70%一些可看到煙花的食肆訂枱爆滿，夜繽紛活動與商場延長營業時間，有助帶動食肆尾輪生意。被問到能否延長營業時間以配合推動夜經濟，徐則表示人手仍然緊張，要延長營業1至2小時都形成人手壓力。

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