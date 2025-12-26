香港大鵬灣獲選全國「美麗海灣優秀案例」　政府稱續提升海洋質量

香港大鵬灣範圍內設有東平洲海岸公園等，市民可近距離欣賞海灣內豐富多元的生態和地質奇觀。（政府新聞處）

大鵬灣位於香港東北水域，呈現「水清灘淨、魚鷗翔集、人海和諧」的美麗景象，水質指標整體達標率達100%，符合國家第一類海水水質標準，是石珊瑚、海馬、圓尾蠍鱟、白腹海鵰等多種國家重點保護野生動物的重要棲息地。大鵬灣範圍內設有香港聯合國教科文組織世界地質公園、印洲塘、東平洲海岸公園等，市民可近距離欣賞海灣內豐富多元的生態和地質奇觀。

國家生態環境部早前公布第四批全國「美麗海灣」名單，香港大鵬灣以優異的綜合評分獲選為「美麗海灣優秀案例」，是香港特別行政區首次獲得這項表揚。

環保署署長徐浩光表示，大鵬灣的環境治理充分體現人與自然和諧共生的理念，為國家高密度人口地區的海灣治理提供重要參考範例。他說，本港會與內地沿海城市分享推動建設「美麗海灣」的經驗，共同推動海洋生態環境保護和可持續發展。

特區政府表示，一直積極與廣東省政府及深圳市政府加強區域合作，深化大鵬灣海洋環境和資源管理的交流，推動資訊共享、應急聯動機制，強調會繼續提升海洋生態環境質量，包括推動近岸污染防治、生態協同保護與岸灘整治，持續推進「美麗海灣」建設。