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2024-01-31 21:53:53

香港帆船賽週2024明開鑼 逾270位國際青年帆手一較高下

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逾270位來自10個國家及地區，包括、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、美國及泰國等地的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

逾270位來自10個國家及地區，包括、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、美國及泰國等地的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

中國香港帆船運動總會主辦及香港遊艇會今日(31日)於香港遊艇會中途島水上運動訓練中心，舉行「新鴻基公司香港帆船賽週」暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」。賽事於明日(1日) 正式展開，直至周日(4日)作結，淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲等著名世界級賽區舉行多項賽事，逾270位來自10個國家及地區的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

一眾主禮嘉賓主持「新鴻基公司香港帆船賽週2024」開幕禮。左起：中國香港帆船運動總會副會長范宜勁先生、香港體育學院院長蔡玉坤先生、香港遊艇會會長蘇洛詩女士、康樂及文化事務署高級康樂事務經理(體育發展) 何淑儀女士、新鴻基公司香港帆船賽週賽事主席Peter Davies先生、新鴻基公司副行政總裁 Tony Edwards先生。 「香港帆船賽週2024」賽事主席Peter Davies表示，希望把賽事規模不斷擴大，尤如在悉尼、邁阿密和基爾等地舉行的國際青年小帆船賽一樣。 香港遊艇會會長蘇洛詩代表香港遊艇會歡迎各地青年帆船好手，更希望大家可以全力以赴比賽。 港隊帆船運動員高文思(Nancy Highfield)(右)以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡 (Stephanie Norton)(左)將出戰ILCA 6 型帆船級別賽事，為港隊爭光。 去年在首屆「29er亞洲帆船錦標賽」中封后的港將Emily Polson（右）及麥曉彤（左）今年再度披甲上陣。

新鴻基公司香港帆船賽週舉行開幕禮。活動邀得香港體育學院院長蔡玉坤、康樂及文化事務署高級康樂事務經理(體育發展) 何淑儀、新鴻基公司副行政總裁Tony Edwards、新鴻基公司香港帆船賽週賽事主席Peter Davies 、中國香港帆船運動總會副會長范宜勁及香港遊艇會會長蘇洛詩出席，為帆船賽週正式揭開序幕。

帆船賽週共設十個級別賽事，包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。「新鴻基公司香港帆船賽週2024」將於24日上演最後一日賽事，屆時將決出各級別冠軍，同日更設頒獎禮。

「香港帆船賽週2024」賽事主席Peter Davies表示，希望把賽事規模不斷擴大，尤如在悉尼、邁阿密和基爾等地舉行的國際青年小帆船賽一樣。

環球帆船世界冠軍参

今年的賽事中國內地選手成為「大戶」，共派出逾90位來自深圳、海南、上海、福建及青島等地區的青少年選手同場較量，當中包括九名全國頭三十名的年青男選手，以及四名來自全國頭三十名的年青女選手。陳錦浩曾為中國內地職業帆船運動員，同為環球帆船世界冠軍。他退役後成立「陳錦浩帆船俱樂部」，專門訓練國內青少年帆船運動員，自去年起已帶隊參加帆船賽週，今年仍不例外。他表示，帆船賽週屬香港高水平賽事。因此，他希望可以讓更多國內青少年選手參加這個比賽，吸收經驗之餘亦可與香港及其他國家或地區帆手互相切磋。

 

中國內地選手成為今年賽事大戶，圖為「陳錦浩帆船俱樂部」 「玄風帆船」(圖7) 的青少年帆手及教練代表。 中國澳門派選手參賽。 泰國帆船教練(左一及右一)帶選手來港參賽。

港隊運動員出戰帆船級別賽事

另外，港隊帆船運動員高文思以及杭州亞運銀牌得主洛雅怡將出戰ILCA 6 型帆船級別賽事，為港隊爭光。而去年在首屆「29er亞洲帆船錦標賽」中封后的港將Emily Polson 及麥曉彤今年再度披甲上陣，少年男子帆船運動員羅子豐及林啟朗亦會亮相錦標賽。最後，「航能香港」派出一艘40 呎的帆船「無限號」，目的為帶同更多傷健帆船運動員出海，好讓大家在海上觀戰，親身為出戰2.4mR 級別帆船的傷健運動員打氣。

星加坡代表Issac Goh 在杭洲亞運ILCA 4 型帆船奪得銀牌，今次在帆船賽週出戰ILCA 6 型帆船，他認為競爭更為激烈。 日本兩位選手堤悠人(左)及後藤大志(右) 於日本29er 型帆船組別排名第一，今次來港吸取經驗。
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