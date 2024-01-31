香港帆船賽週2024明開鑼 逾270位國際青年帆手一較高下

逾270位來自10個國家及地區，包括、中國內地、加拿大、愛爾蘭、中國香港、日本、中國澳門、新加坡、美國及泰國等地的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

中國香港帆船運動總會主辦及香港遊艇會今日(31日)於香港遊艇會中途島水上運動訓練中心，舉行「新鴻基公司香港帆船賽週」暨第二屆「29er亞洲帆船錦標賽」。賽事於明日(1日) 正式展開，直至周日(4日)作結，淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲等著名世界級賽區舉行多項賽事，逾270位來自10個國家及地區的青年帆手，在帆船賽週一較高下。

新鴻基公司香港帆船賽週舉行開幕禮。活動邀得香港體育學院院長蔡玉坤、康樂及文化事務署高級康樂事務經理(體育發展) 何淑儀、新鴻基公司副行政總裁Tony Edwards、新鴻基公司香港帆船賽週賽事主席Peter Davies 、中國香港帆船運動總會副會長范宜勁及香港遊艇會會長蘇洛詩出席，為帆船賽週正式揭開序幕。

帆船賽週共設十個級別賽事，包括：29er、激光4.7型帆船、激光雷射型帆船、樂天型帆船公開組、樂天型帆船中階組、RS Feva以及三個初階級別，分別是樂天型帆船初階組、少年碧高組以及少年Fusion組別。各組別分別於多個著名世界級賽區，包括淺水灣、深水灣、赤柱、大潭和螺洲舉行。「新鴻基公司香港帆船賽週2024」將於2月4日上演最後一日賽事，屆時將決出各級別冠軍，同日更設頒獎禮。

「香港帆船賽週2024」賽事主席Peter Davies表示，希望把賽事規模不斷擴大，尤如在悉尼、邁阿密和基爾等地舉行的國際青年小帆船賽一樣。

環球帆船世界冠軍参 賽

今年的賽事中國內地選手成為「大戶」，共派出逾90位來自深圳、海南、上海、福建及青島等地區的青少年選手同場較量，當中包括九名全國頭三十名的年青男選手，以及四名來自全國頭三十名的年青女選手。陳錦浩曾為中國內地職業帆船運動員，同為環球帆船世界冠軍。他退役後成立「陳錦浩帆船俱樂部」，專門訓練國內青少年帆船運動員，自去年起已帶隊參加帆船賽週，今年仍不例外。他表示，帆船賽週屬香港高水平賽事。因此，他希望可以讓更多國內青少年選手參加這個比賽，吸收經驗之餘亦可與香港及其他國家或地區帆手互相切磋。