香港快運票價種類「2變4」 最平票價不可帶喼上機

國泰航空旗下香港快運(HKExpress)更改新票價種類及行李政策，即日起票價種類「2變4」，最平的票種只能攜帶一件隨身物品重量上限7公斤及長闊高設有限制，並只能放在前方座位下方，若想與過往一樣帶喼上機，則必須購買高一級票種，但登機行李和隨身物品合共重量上限為7公斤。最貴票種除可攜一件隨身物品及一件登機行李外，更包括32公斤機艙行李。國泰航空行政總裁林紹波指，新措施回應顧客希望有不同的票種。 香港快運更新票價種類增至「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」4種。其中最便宜的「輕便飛」，每名旅客登機時，只可攜帶一件隨身物品，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋。而隨身物品必須放入前方座位下方及不超過40(長)×25(寬)×20(高)厘米(15.7吋×10吋×8吋)，重量上限不超過7公斤，並只能放在前方座位下方；寄艙行李需另行預訂。

實試：攜行李箱上機多付50元 若想「攞喼上機」，則要選擇「經濟飛」，登機行李設不超過56(長)×36(寬)×23(高)厘米，連同隨行物品重量不能超過7公斤。以香港飛東京6月1日下午1時出發單程機票，「輕便飛」與「經濟飛」票價相距50元，分別為708元及758元。若預計行李較多或較重，則可選「隨心飛」票價包括一件隨身物品及20公斤寄艙行李，而「無憂飛」除可攜帶隨身物品、登機行李，更包括32公斤寄艙行李，該兩種票價分別較「經濟飛」貴250及430元，即分別1,008元(隨心飛)及1,188元(無憂飛)，當中「無憂飛」可預先揀標準座位。



全新票價選項

乘客之間不能共享行李寄艙額 寄艙行李收費方面，由即日起將按件數收費，並提供1件20公斤及1件32公斤兩個選擇；每位旅客可於網上添加最多2件寄艙行李，同行乘客之間不能共享行李寄艙額。而於周二(7日)或之前訂票的乘客，仍可享有隨身物品1件及重量上限7公斤的登機行李1件。 國泰航空行政總裁林紹波昨出席股東大會時表示，香港快運屬於低成本航空，故會參考亞洲區內同業的做法和客戶需要，實施有關措施是回應客戶在沒有寄艙行李的情況下，對機票價格的期望。