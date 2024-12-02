香港故宮｜紫禁城遇上凡爾賽宮　過百件中法文物展現皇家氣象

香港故宮12月又有新展覽啦！為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年，香港故宮將於12月18日起推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」全新特別展覽，匯聚了這兩大世界遺產的近150件珍貴文物，意義非凡。即睇下文了解更多展覽資訊及攻略！
文章出處：「當代中國」網站
「當紫禁城遇上凡爾賽宮」特展 中法名作雲集 設4大單元
香港故宮文化博物館（下稱香港故宮）將於12月18日至2025年5月4日推出全新特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」。
展覽設有4大單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新、以及藝術與思想交流。
期間將展出來自故宮及凡爾賽宮近150件珍品，當中包括9件國家一級文物，以及凡爾賽宮部分珍貴館藏，涵蓋大型宮廷肖像、瓷器、玻璃器、紡織品等工藝精品，還有書籍、醫藥品、科技儀器等展品，從中窺探兩個截然不同的宮廷之中，鮮為人知的故事。
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那麽，有哪些重點展品值得留意呢？
首先，是故宮收藏的「乾隆款畫琺瑯菊花紋壺」，這件文物的花紋極具中式風格，因此一直被以為是從廣東進貢清宮的器皿，然而，根據研究發現，原來此壺的製造地是法國。
另外，還有凡爾賽宮收藏的「花鳥紋銀壺」。這件文物原為廣東製造，後來由暹羅（現為泰國）使節作為外交禮物進獻給路易十四，是法國宮廷的珍品之一。
除了彰顯出中法兩地深厚交流的重點文物外，是次展覽，還會以多媒體裝置重現1688年路易十四致康熙的珍稀親筆信，是中法兩國宮廷之間展開交流的重要見證。
未來，香港故宮亦會就十七、十八世紀的中法文化交流歷史主題，展開多種體驗活動，包括公眾講座、互動劇場、工作坊、島上、學術研討會等，詳情可參閲博物館官網。
展覽小資訊
「當紫禁城遇上凡爾賽宮」特別展覽
地點：香港故宮文化博物館展廳9
日期：2024年12月18日至2025年5月4日
票價：港幣150元（成人）、港幣75元（特惠）；購買全館通行門票者，可於同日參觀展廳8的「中華文明溯源」特別展覽
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