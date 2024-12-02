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2024-12-02 19:00:00

香港故宮｜紫禁城遇上凡爾賽宮　過百件中法文物展現皇家氣象

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香港故宮｜紫禁城遇上凡爾賽宮　過百件中法文物展現皇家氣象

香港故宮｜紫禁城遇上凡爾賽宮　過百件中法文物展現皇家氣象

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香港故宮12月又有新展覽啦！為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年，香港故宮將於12月18日起推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」全新特別展覽，匯聚了這兩大世界遺產的近150件珍貴文物，意義非凡。即睇下文了解更多展覽資訊及攻略！

文章出處：「當代中國」網站

「當紫禁城遇上凡爾賽宮」特展　中法名作雲集　設4大單元

香港故宮文化博物館（下稱香港故宮）將於12月18日至2025年5月4日推出全新特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」。

展覽設有4大單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新、以及藝術與思想交流。

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北京故宮建成至今超過600年，是世界最大的宮殿建築群。（圖片來源：故宮博物院） 凡爾賽宮位於法國伊夫林省省會凡爾賽，1682年由路易十四開始建造，因奢華的設計，在歐洲各國引發巨大轟動。（圖片來源：凡爾賽宮）

期間將展出來自故宮及凡爾賽宮近150件珍品，當中包括9件國家一級文物，以及凡爾賽宮部分珍貴館藏，涵蓋大型宮廷肖像、瓷器、玻璃器、紡織品等工藝精品，還有書籍、醫藥品、科技儀器等展品，從中窺探兩個截然不同的宮廷之中，鮮為人知的故事。

延伸閲讀：我們的故宮｜紫禁城「中軸線」的玄機

那麽，有哪些重點展品值得留意呢？

首先，是故宮收藏的「乾隆款畫琺瑯菊花紋壺」，這件文物的花紋極具中式風格，因此一直被以為是從廣東進貢清宮的器皿，然而，根據研究發現，原來此壺的製造地是法國。

「康熙御製」款花卉紋碗，清康熙三十二年至六十一年（1693-1722年），為國家一級文物。（圖片來源：故宮博物院） 乾隆帝朝服像，清乾隆（1736-1795年）。（圖片來源：故宮博物院） 八吉祥袱繫紋瓶，清中期，十八世紀，為國家一級文物。（圖片來源：故宮博物院） 菊花紋壺（1783年），由法國製作，為國家一級文物。（圖片來源：故宮博物院） 康熙帝戎裝像，清康熙早期（約1670年代）。（圖片來源：故宮博物院）

另外，還有凡爾賽宮收藏的「花鳥紋銀壺」。這件文物原為廣東製造，後來由暹羅（現為泰國）使節作為外交禮物進獻給路易十四，是法國宮廷的珍品之一。

香水噴泉（1736-1743年），金屬飾件由法國設計，瓶身為中國景德鎮仿哥釉。（圖片來源：凡爾賽宮） 乾隆帝瓷板像，由意大利畫師潘延章所繪，瓷板由法國製作，出自塞弗爾皇家瓷廠（1776年）。（圖片來源：凡爾賽宮） 在凡爾賽宮、橘園和百步階梯前的狩獵情景，由法國畫師所繪（1695-1705年）。（圖片來源：凡爾賽宮） 銀壺，約清康熙十九年（1680年）。（圖片來源：凡爾賽宮） 彩繪描金徽章紋盤 （路易十五的凡爾賽宮餐具套裝 ），由中國景德鎮製作，約清乾隆三年至五年（1738-1740年）。（圖片來源：凡爾賽宮）

除了彰顯出中法兩地深厚交流的重點文物外，是次展覽，還會以多媒體裝置重現1688年路易十四致康熙的珍稀親筆信，是中法兩國宮廷之間展開交流的重要見證。

未來，香港故宮亦會就十七、十八世紀的中法文化交流歷史主題，展開多種體驗活動，包括公眾講座、互動劇場、工作坊、島上、學術研討會等，詳情可參閲博物館官網

展覽小資訊

「當紫禁城遇上凡爾賽宮」特別展覽

地點：香港故宮文化博物館展廳9

日期：2024年12月18日至2025年5月4日

票價：港幣150元（成人）、港幣75元（特惠）；購買全館通行門票者，可於同日參觀展廳8的「中華文明溯源」特別展覽

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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