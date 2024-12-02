香港故宮｜紫禁城遇上凡爾賽宮　過百件中法文物展現皇家氣象

香港故宮12月又有新展覽啦！為慶祝中法建交60周年及中法文化旅遊年，香港故宮將於12月18日起推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」全新特別展覽，匯聚了這兩大世界遺產的近150件珍貴文物，意義非凡。即睇下文了解更多展覽資訊及攻略！

展覽設有4大單元，分別聚焦於紫禁城和凡爾賽宮的關鍵人物及空間、科學與外交、工藝互鑒與創新、以及藝術與思想交流。

香港故宮文化博物館（下稱香港故宮）將於12月18日至2025年5月4日推出全新特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮——十七、十八世紀中法文化交流」。

期間將展出來自故宮及凡爾賽宮近150件珍品，當中包括9件國家一級文物，以及凡爾賽宮部分珍貴館藏，涵蓋大型宮廷肖像、瓷器、玻璃器、紡織品等工藝精品，還有書籍、醫藥品、科技儀器等展品，從中窺探兩個截然不同的宮廷之中，鮮為人知的故事。

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那麽，有哪些重點展品值得留意呢？

首先，是故宮收藏的「乾隆款畫琺瑯菊花紋壺」，這件文物的花紋極具中式風格，因此一直被以為是從廣東進貢清宮的器皿，然而，根據研究發現，原來此壺的製造地是法國。