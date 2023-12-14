香港街馬12.17舉行　多區當日凌晨1時起封路

「香港街馬」本周日(17日)舉行，運輸署將於當日凌晨1時至下午1時，在港島北、九龍東及將軍澳多處分階段實施臨時特別交通及運輸安排，3條過海隧道當日會實施分時段收費，賽事的全馬及半馬組別都會途經東隧。

今屆「香港街馬」吸引2萬名「跑友」報名參與，賽事分三組進行，半馬和全馬於東區走廊近東岸公園起步，時間分別是清晨4時45分和5時，途經東隧，終點是土瓜灣新山道。至於10公里賽事的起點是將藍公路近日出康城，早上9時半起步，途經將軍澳跨灣大橋和將藍隧道，終點是觀塘海濱道。