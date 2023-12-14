香港街馬12.17舉行　多區當日凌晨1時起封路

「香港街馬」本周日(17日)舉行，運輸署將於當日凌晨1時至下午1時，在港島北、九龍東及將軍澳多處分階段實施臨時特別交通及運輸安排，3條過海隧道當日會實施分時段收費，賽事的全馬及半馬組別都會途經東隧。
今屆「香港街馬」吸引2萬名「跑友」報名參與，賽事分三組進行，半馬和全馬於東區走廊近東岸公園起步，時間分別是清晨4時45分和5時，途經東隧，終點是土瓜灣新山道。至於10公里賽事的起點是將藍公路近日出康城，早上9時半起步，途經將軍澳跨灣大橋和將藍隧道，終點是觀塘海濱道。
57條巴士線及19條專線小巴線須改道
運輸署預計港九多處交通會較平時的周日顯著擠塞，包括港島區的英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏愨道、金鐘道、香港仔隧道(往灣仔方向)和中環碼頭一帶；以及九龍區的觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶。
受臨時封路影響，57條巴士路線，包括18條九巴、19條城巴及20條隧巴路線和19條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。
港鐵提早開出頭班車接載跑手
港鐵多條路線當日將於凌晨約3時起，提早開出頭班車接載參加半馬及全馬跑手，其中東鐵綫和屯馬綫，將於凌晨3時05分，分別由開上水、屯門及烏溪沙開出。由早上7時半至11時期間，亦會增加來回北角至寶琳，以及調景嶺至康城的列車。巴士公司亦將於活動當天早上設有特別巴士路線往維多利亞公園，以接載全馬拉松及半馬拉松的跑手前往賽事起點。