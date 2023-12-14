熱門搜尋:
雙子座流星雨 六合彩 消委會 旅發局餐飲消費券 工展會2023 周海媚 聖誕節2023 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-14 16:21:04

香港街馬12.17舉行　多區當日凌晨1時起封路

分享：
香港街馬周日舉行，多區當日凌晨1時起封路。(資料圖片)

香港街馬周日舉行，多區當日凌晨1時起封路。(資料圖片)

「香港街馬」本周日(17日)舉行，運輸署將於當日凌晨1時至下午1時，在港島北、九龍東及將軍澳多處分階段實施臨時特別交通及運輸安排，3條過海隧道當日會實施分時段收費，賽事的全馬及半馬組別都會途經東隧

今屆「香港街馬」吸引2萬名「跑友」報名參與賽事分三組進行，半馬和全馬於東區走廊近東岸公園起步，時間分別是清晨445分和5時，途經東隧，終點是土瓜灣新山道。至於10公里賽事的起點是將藍公路近日出康城，早上9時半起步，途經將軍澳跨灣大橋和將藍隧道，終點是觀塘海濱道。

香港街馬 跨灣大橋

57條巴士線及19條專線小巴線須改道

運輸署預計港九多處交通會較平時的周日顯著擠塞，包括港島區的英皇道、渣華道、筲箕灣道、高士威道、維園道、怡和街、告士打道、軒尼詩道、干諾道中、夏愨道、金鐘道、香港仔隧道(往灣仔方向)和中環碼頭一帶；以及九龍區的觀塘道、偉業街、太子道東及九龍灣一帶。

受臨時封路影響，57條巴士路線，包括18條九巴、19條城巴及20條隧巴路線和19條專線小巴路線需分階段實施臨時改道、縮短路線或遷站措施，直至道路重開為止。封路期間，受影響道路上的的士站（包括的士上落客點）、公共小巴站、路旁停車位及私人停車場將暫停使用。

Ad Block

港鐵提早開出頭班車接載跑手

港鐵多條路線當日將於凌晨約3時起，提早開出頭班車接載參加半馬及全馬跑手，其中東鐵綫和屯馬綫，將於凌晨305分，分別由開上水、屯門及烏溪沙開出。由早上7時半至11時期間，亦會增加來回北角至寶琳，以及調景嶺至康城的列車。巴士公司亦將於活動當天早上設有特別巴士路線往維多利亞公園，以接載全馬拉松及半馬拉松的跑手前往賽事起點。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受