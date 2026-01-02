香煙完稅標籤制度正推行先導計劃　協會不滿報販「零參與」近九成不知悉計劃

為打擊私煙，政府修訂法例，會推出完稅標籤制度。海關目前正進行先導計劃，不過報販業界至今未收到參與邀請。協會調查發現87%報販不知道海關正進行先導計劃，促請政府延長並擴大計劃至涵蓋主流香煙品牌及報攤。 指商販被引誘賣白牌煙 報販協會今日舉行記者會，主席林長富指不法分子的私煙只賣約三、四十元，遠比完稅香煙便宜，形容報販「實在對非法分子冇得還價」。他指出在2023年加煙草稅前，香煙佔報販收入達60%，但他估計目前只佔約20%。他續指不法分子以種種手法，包括指寄賣、「大抽獎送免費貨」引誘商販銷售未完稅香煙。林表示情況氾濫，不僅有報販被「引誘」，士多、花店、涼茶店亦有，不法分子會提供所謂已完稅的證明，並指它們的香煙品牌在外國十分通行，只是在香港未盛行。

報販協會及香港報販大聯盟於上月下旬向436名報攤從業員進行問卷調查，87%受訪報販不知道海關正推行先導計劃。林長富不滿海關選擇在連鎖便利店進行先導計劇，但其實連鎖便利店無販賣「白牌煙」問題，真正長期被不法商人瞄準、哄騙及利用的是報攤等小型零售點。

建議每檔一部儀器掃瞄標籤 被問及推行計劃時最擔心的問題，最多報販憂慮執法部門巡查不足，導致制度形同虛設；其次為無法分辨標籤真偽，擔心誤墮法網。林長富引述海關指未來在各區會提供至少一部專用儀器，讓零售點掃瞄完稅標籤上的二維碼，確認香煙的完稅狀態。尖沙咀的報販張先生坦言措施困擾，「想幫政府做好呢件事，但報檔都係一個人睇檔，唔通有煙返貨嗰陣要放低檔口，過幾條街嘟一嘟標籤？」他促請海關提供每檔一部儀器，甚至應該擴展至用手機亦能掃瞄完稅標籤的二維碼。