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2024-06-06 12:01:30

高才通｜據報為促成子女插班　有「高才通」人士向學校送紅包

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據報有「高才通」為促成子女插班，向學校送紅包。(資料圖片)

據報有「高才通」為促成子女插班，向學校送紅包。(資料圖片)

近日政府致力搶人才，並在前年年底推出簡稱「高才通」的「高端人才通行證計劃」，截至今年2月，當局已收到逾7.2萬宗「高才通」申請，有近5.9萬宗獲，約4.4萬人抵港，政府歡迎這些「高才通」人士來港安居樂業。惟有報道指有部分「高才通」來港人士為促成其子女「插班」讀書，竟然向校方送紅包。

選委界立法會議員尚海龍證存在有關情況，並接獲求助。(資料圖片)

選委界立法會議員尚海龍證存在有關情況，並接獲求助。(資料圖片)

議員尚海龍證實有關情況   稱接獲事主求助

《星島日報》報道指，有「高才通」來港人士為促成子女插班，向校方送紅包報道引述選委界立法會議員、香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍證實存在有關情況，並透露自去年初有「高才通」人士抵港開始，便發生類似事件。

他又透露接獲10宗以內的事主求助，包括為方便子女入學，向學校送紅包、為盡早「開戶」，向銀行職員行賄等。當中有事主因案件須接受調查而無法離港，無法開工，他愛莫能助，唯有以不同方式勸喻新來港人士不可犯法，並在通訊群組提醒所有校友會家長，不能想著為走捷徑而想歪路子。

涉2萬元賄校長圖令兒子獲學位   主婦判囚4個月

前年7月，一名持單程證來港定居的家庭主婦，因其6歲兒子統一派位結果不理想，為了幫助兒子取得心儀學校的小一學位，向校方提供2萬元作為報酬，遭廉署起訴，她承認一項「向公職人員提供利益罪」，去年3月在東區裁判法院被判囚4個月。

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