高才通｜54%申請人就業　月入中位數5萬　一成人最少賺20萬

政府為吸引人才來港，推出高端人才通行證(高才通)計劃逾1年。勞工及福利局局長孫玉菡今(22日)在社交平台撰文，指當局自去年11月，就「高才通」計劃來港人才落戶香港情況進行跟進調查，在當時抵港逾6個月的約5,000位申請人及家屬中，有近四成回覆問卷。結果顯示逾半申請人已就業，月入中位數約為5萬元，其中有約一成人更達20萬元或以上。當局估計高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

孫玉菡表示，「高才通」計劃54%的申請者已就業，主要投身金融服務(31%)、創新及資訊科技(18%)和商貿(17%)等行業，其餘的正計劃求職或創業。已就業的「高才通」人士每月就業收入中位數約為5萬元，約25%人每月就業收入達10萬元或以上，有約一成更達20萬元或以上，高於本地每月就業收入中位數2萬元。此外，他們的配偶中有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約3萬元，當中約一成月薪達10萬元或以上，62%正計劃在港工作或創業。

料每年為港貢獻340億元 相當於1.2%GDP

他表示按調查收集的數據為基礎，推算去年已抵港的3萬多名「高才通」人才的情況相若，估計相關計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值(GDP)約1.2%。除了經濟貢獻，「高才通」及其配偶普遍較為年輕，過半的年齡為40歲以下，加上他們亦帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。

孫玉菡形容，「高才通」計劃取得初步成功，吸引很多優質人才來港定居，問卷中有43%「高才通」已定居香港，餘下人士近九成計劃在一年內移居香港，當局下一步便要留人才，提升競爭力，政府會持續進行調查，為來港人才提供更多、更到位、更全面的一站式支援。他又指，「高才通」人士希望學習粵語並認識本地生活和文化，盡快融入社區，香港人才服務辦公室將為到港人才提供支援，透過多元活動，支援他們發展和需要，說好香港故事。