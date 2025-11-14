高級督察警署非禮襲擊下屬囚9周 官斥知法犯法屬加刑因素

現年57歲高級督察梁閏成涉於紅磡警署非禮及襲擊女下屬，包括捉住她的雙手及拍打臀部等，否認普通襲擊和非禮兩罪。案件今日(14日)在觀塘法院被裁定罪成，暫委裁判官丘國新稱，被告知法犯法，身為上司侵犯下屬，屬加刑因素，惟念及被告初犯而作減刑，判囚9周及罰款6,000元。
申保釋候上訴獲批
被告申請保釋等候上訴獲批，准以現金5萬元、每周到警署報到兩次、不得離開香港、交出旅遊證件的條件保釋。
求情失「心愛工作」 將損失500萬退休金
辯方求情被告加入警隊37年，是一名好上司，罪成將令他失「心愛工作」，並將損失約500萬元退休金。
被告梁閏成，報稱任職警務高級督察，已被停職，他被控於2025年2月18日在紅磡警署某室內，襲擊及猥褻侵犯女子X。X為梁的下屬。
裁定非誠實可靠不接納證供
暫委裁判官丘國新裁決指梁在庭上作供臨時加插錄影會面未提及的情節，如其攤開雙手並請X伸出雙手以指導X，與其錄影會面中所述用「數白欖」教X區分文件，證供是前言不對後語，被告遭主控盤問才答「漏咗」，稱兩個情節先後發生，丘官拒納「漏咗」說法，遂肯定被告不是誠實可靠證人，不接納其證供及庭上解釋。辯方提供不同說法質疑X證供可信性，如X未有即時向現場警司投訴，丘官認為事出突然而感到震驚屬合理。至於X被指不服梁而誣衊，但X證供提及二人工作關係良好，本案事發後才產生離隊的想法，裁判官遂不接納此等說法，並裁定X為誠實可靠證人。
辯方求情指被告任職警員37載，職至高級督察，月薪約9萬元。罪成令他受到嚴重懲罰，包括失500多萬元退休金，未來3年約300多萬元薪酬，以及每月約3萬元的長俸，強調被告是好上司，盡心教導下屬，也是好丈夫和好兒子，不煙不酒生活簡樸，希望判處非監禁刑罰或緩刑。丘官反駁「非禮唔可以判緩刑」，辯方改稱想取背景報告。
丘官指不懷疑被告有良好工作表現，不打算索取其背景報告。針對非禮罪即使初犯案情輕微，即時監禁是唯一合適選項，以監禁8周作起點，但被告身為警員知法犯法，案情涉上司侵犯下屬，加刑2周，另考慮被告初犯，更因本案前途盡毀，減刑1周，即總刑期為9周。至於普通襲擊罪罰款6,000元。
案件編號：KCCC 1245/2025