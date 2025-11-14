高級督察警署非禮襲擊下屬囚9周 官斥知法犯法屬加刑因素

現年57歲高級督察梁閏成涉於紅磡警署非禮及襲擊女下屬，包括捉住她的雙手及拍打臀部等，否認普通襲擊和非禮兩罪。案件今日(14日)在觀塘法院被裁定罪成，暫委裁判官丘國新稱，被告知法犯法，身為上司侵犯下屬，屬加刑因素，惟念及被告初犯而作減刑，判囚9周及罰款6,000元。

申保釋候上訴獲批

被告申請保釋等候上訴獲批，准以現金5萬元、每周到警署報到兩次、不得離開香港、交出旅遊證件的條件保釋。

求情失「心愛工作」 將損失500萬退休金

辯方求情被告加入警隊37年，是一名好上司，罪成將令他失「心愛工作」，並將損失約500萬元退休金。