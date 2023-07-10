黃家和指業界物色日本替代食品「七七八八」　提醒難「百分百替代」

中國上周宣佈禁止從日本福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、琦玉、東京和千葉共10個縣進口食品、食用農產品及飼料。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，飲食業界預期政府將跟隨禁止日本十縣食品進口。他表示，香港在2011年311大地震後，已部署從東南亞、南非和加拿大等地物色貨源直接代替，並舉例內地和韓國進口的水果和雞蛋數量已增加，陸續取代日本貨。

他形容，現時業界尋求替代品的進度已經「七七八八」，「內地鰻魚、水產、富士蘋果、提子，韓國的梨、桃、蘋果、士多啤梨，有好多代替品」，只餘下難以找到替代貨源的產品。他舉例，即使三文魚現時亦轉向北歐，仍有藍鰭吞拿魚等只有日本水域生產，「只能吃其他吞拿魚，但味道會差一點」。他解釋，替代品不可能「百分百替代」，「口感、味道、特性一定有不同」。

料貨價升15%

他又相信，除了海產，農副產品亦會管理影響，令業界憂慮，預料管制初期因替化貨量少，整體貨價會增加15%，部分產品或增加20%至30%，惟隨市場適應後價格會回落。他又指，現時有部分日本餐廳已列明食材不是來自日本，「好怪，不是日本食材，仍否是日本餐廳？」他又指，未來進口食材若要檢驗，亦有機會影響新鮮食材的保鮮情況。

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，業界會很關注日本會否排放核廢水，相信業界早有部署一旦港府管制日本進口食品的應對措施，「這件事都有一段時間，業界也要評估，是繼續做生意還是轉產品，如果堅持，要評估市民會否食」。他指出，即使業界尋找有替代品，以日本食品作為主打的食肆和零售批發商均會受到極大的影響，「業界最希望日本回心轉意，不要倒核廢水」。