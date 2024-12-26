黃家和指餐飲業聖誕假生意額增8% 藥房及珠寶業料一簽多行帶動生意

聖誕假期已過大一半，本港各行各業亦開始回顧今年聖誕市道。其中有飲食業界表示，雖然不少港人北上消費或外遊，但入境人次較去年多，故生意額較去年增加約8%，對市道感滿意；藥房業界亦指因應深圳恢復「一簽多行」，近日消費氣氛明顯改善。然而，珠寶業界則認為今年聖誕人流變多，但旺丁不旺財，12月生意額截至昨日，與去年持平。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(26日)在電台節目表示，今年聖誕假期生意額較去年增加約8%，其中最能受惠的是聖誕期間酒店自助餐，酒吧生意表演亦相當理想，但一般食肆都不差。他解釋，不少餐廳都有新「綽頭」或菜式，例如以熊貓作主題等，加上香港聖誕氣氛較濃厚；而且深圳恢復「一簽多行」政策，令內地旅客較去年增加、整體市面人流增多。他估計本月整體餐飲業生意額會較去年上升。