黃家和指餐飲業聖誕假生意額增8% 藥房及珠寶業料一簽多行帶動生意

聖誕假期已過大一半，本港各行各業亦開始回顧今年聖誕市道。其中有飲食業界表示，雖然不少港人北上消費或外遊，但入境人次較去年多，故生意額較去年增加約8%，對市道感滿意；藥房業界亦指因應深圳恢復「一簽多行」，近日消費氣氛明顯改善。然而，珠寶業界則認為今年聖誕人流變多，但旺丁不旺財，12月生意額截至昨日，與去年持平。
香港餐飲聯業協會會長黃家和今日(26日)在電台節目表示，今年聖誕假期生意額較去年增加約8%，其中最能受惠的是聖誕期間酒店自助餐，酒吧生意表演亦相當理想，但一般食肆都不差。他解釋，不少餐廳都有新「綽頭」或菜式，例如以熊貓作主題等，加上香港聖誕氣氛較濃厚；而且深圳恢復「一簽多行」政策，令內地旅客較去年增加、整體市面人流增多。他估計本月整體餐飲業生意額會較去年上升。
身兼中華廠商會副會長的黃家和亦指今年工展會人流暢旺，他與不少參展商傾談，大部分都滿意今次工展會，預料平日有7至8萬人入場，假日甚至達10萬人，希望相關勢頭繼續。
一簽多行帶動藥房珠寶業生意
港九藥房總商會理事長林偉文在同一節目上表示，因應深圳恢復「一簽多行」，近日消費氣氛明顯改善，大部分藥房生意額都較去年增長約一成多至兩成，內地旅客多數購買個人護理用品、健康產品等。
九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌則指，今年聖誕人流較去年增加超過一成，但因應金價上升，人均消費亦有所下跌，有「旺丁不旺財」情況，生意額截至昨日，與去年持平，屬預期之內。然而，劉克斌預期，深圳恢復「一簽多行」後，內地客流持續上升，帶動近日生意額表現不錯，估算到除夕，生意額或會輕微上升。