「門常開」設計象徵開明 新標誌宣傳政府資助項目

政府近期推出全新的「政府資助項目」標誌，圖案以政府總部「門常開」設計為基礎，希望市民更易辨識到有關項目獲政府資助或支持。負責設計的政府新聞處認為，新標誌象徵政府開明、開放和有活力，強調不是取代對外宣傳的「飛龍」標誌，過程亦不涉及額外公帑開支。

多個獲政府資助或支持的項目，近月都會看見新的「政府資助項目」標誌。政府新聞處昨正式介紹新標誌，上半部分的圖案以政總「門常開」設計為藍本，象徵政府秉持開明及開放態度，積極與市民溝通，而整個標誌的半立體和斜體設計，就呈現了政府活力、積極回應市民不同需要。