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2024-01-19 04:30:55
日報

「門常開」設計象徵開明 新標誌宣傳政府資助項目

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政府資助項目

新的「政府資助項目」標誌以政總「門常開」為設計藍本；左三為陳偉偉。(中新社)

政府近期推出全新的「政府資助項目」標誌，圖案以政府總部「門常開」設計為基礎，希望市民更易辨識到有關項目獲政府資助或支持。負責設計的政府新聞處認為，新標誌象徵政府開明、開放和有活力，強調不是取代對外宣傳的「飛龍」標誌，過程亦不涉及額外公帑開支。

多個獲政府資助或支持的項目，近月都會看見新的「政府資助項目」標誌。政府新聞處昨正式介紹新標誌，上半部分的圖案以政總「門常開」設計為藍本，象徵政府秉持開明及開放態度，積極與市民溝通，而整個標誌的半立體和斜體設計，就呈現了政府活力、積極回應市民不同需要。

冀凸顯政府與各界合作

新標誌現時設有紅、綠、藍、金和灰共5種顏色，下方文字亦會因應活動或項目性質，由「政府資助計劃」轉換成「政府美化計劃」、「政府改善計劃」、「政府扶貧計劃」等。政府新聞處長陳偉偉表示，希望新標誌可以讓市民更容易得知哪些項目獲政府支持及認可。

陳偉偉被問到新標誌會否避用某些顏色時指，因應政府資助項目類型眾多，故已提供紅、綠、藍3種顏色，供不同機構因應不同場合使用，又指標誌由政府新聞處設計，並無額外開支。他並稱，港府2001年公布的「飛龍」標誌主要用於對外宣傳活動，以彰顯香港國際都會的形象，新標誌則是向市民表示項目獲資助或支持，是推薦市民參與的象徵，因此兩個標誌具不同用途。

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