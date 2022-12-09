「防控大減辣」落空 議員感失望 隔離檢疫期縮至5日 李夏茵：決策無關內地放寬

本港新冠肺炎疫情近日持續升溫，昨單日確診數字重回3月的1.4萬宗水平。政府昨公布最新隔離檢疫措施，正接受隔離或檢疫的人士，即日起最快可在第5日放「疫監」，較舊有安排提前兩日，海外抵港人士每日快測要求亦會看齊，由7日縮減至5日。政府指，放寬基於逾九成密切接觸者均不遲於首5日檢疫期確診，並預料有三成確診者可提早完成隔離。不過，現有社交距離措施會延長多兩周至本月28日，橫跨冬至和聖誕節，有立法會議員直言感失望。 現時已接種最少兩劑新冠疫苗的確診者或密切接觸者，最快要在隔離或檢疫期第六、七日取得快測陰性結果，方可在第七日解除隔離或檢疫令。政府宣布，即日起如相關人士在第四、五日快測陰性，即可在第五日回復自由。新安排同時適用於未夠兩針的人士，他們毋須再如以往般隔離檢疫14日。本周日(4日)起隔離或檢疫的市民，如昨日和今日快測陰性，可成為首批提早放「疫監」的市民。



推算三成確診者可第五日完隔離 衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，確診者快測陰性意味病毒量相對低、不具傳染性，在風險評估後認為容許提早完成隔離做法安全。目前有約55%確診者可在第六、七日取得快測陰性結果，他推算有近三成患者可在第五日完成隔離。至於密切接觸者，歐家榮指變異病毒株Omicron潛伏期短，逾93%人均在檢疫期首5日確診，因此可考慮縮短檢疫期。海外和台灣抵港人士的每日快測要求，亦將看齊由7日減至5日。 本港昨增14,373宗確診個案，單日確診數字連續8日徘徊近萬宗水平，過去一周每日平均數字亦較對上一周上升25.5%。醫務衛生局副局長李夏茵先後被問到，放寬隔離、檢疫措施在疫情回升之際是否合適、與內地推出「新10條」是否有關等。她回應指，今次放寬經過風險評估和基於數據，並重申與內地放寬措施無關。今年3月至今本港均流行Omicron，李夏茵被問為何待至今日才放寬時，認為本港防疫屏障和疫苗接種率較當時好，「市民一直為自己製造抗疫復常空間。」 李家超：繼續與內地商討通關 不過，港人較關注的社交距離措施和「口罩令」，將維持不變延長兩周至本月28日，李夏茵解釋疫情有所上升，在考慮醫療系統的承受能力後，現階段不宜放寬防疫措施。就內地近日放寬防疫措施，李夏茵強調不應比較個別地方的防疫政策，因各地醫療系統、社會承受能力和防疫屏障有別，單純比較措施有欠全面。她同時指出，「疫苗通行證」現時不在放寬的考慮範圍內。

深圳入境人士檢疫酒店「健康驛站」名額，今日起會增加1,000個至每日2,000個。特首李家超在一個酒會致辭時形容，這是很正面的信息，重申港府會繼續與內地商討「通關」。全國人大常委譚耀宗相信，隨內地公布「新10條」，本港與內地通關指日可待。

