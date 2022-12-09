「防控大減辣」落空 議員感失望 隔離檢疫期縮至5日 李夏茵：決策無關內地放寬

本港新冠肺炎疫情近日持續升溫，昨單日確診數字重回3月的1.4萬宗水平。政府昨公布最新隔離檢疫措施，正接受隔離或檢疫的人士，即日起最快可在第5日放「疫監」，較舊有安排提前兩日，海外抵港人士每日快測要求亦會看齊，由7日縮減至5日。政府指，放寬基於逾九成密切接觸者均不遲於首5日檢疫期確診，並預料有三成確診者可提早完成隔離。不過，現有社交距離措施會延長多兩周至本月28日，橫跨冬至和聖誕節，有立法會議員直言感失望。
現時已接種最少兩劑新冠疫苗的確診者或密切接觸者，最快要在隔離或檢疫期第六、七日取得快測陰性結果，方可在第七日解除隔離或檢疫令。政府宣布，即日起如相關人士在第四、五日快測陰性，即可在第五日回復自由。新安排同時適用於未夠兩針的人士，他們毋須再如以往般隔離檢疫14日。本周日(4日)起隔離或檢疫的市民，如昨日和今日快測陰性，可成為首批提早放「疫監」的市民。
推算三成確診者可第五日完隔離
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，確診者快測陰性意味病毒量相對低、不具傳染性，在風險評估後認為容許提早完成隔離做法安全。目前有約55%確診者可在第六、七日取得快測陰性結果，他推算有近三成患者可在第五日完成隔離。至於密切接觸者，歐家榮指變異病毒株Omicron潛伏期短，逾93%人均在檢疫期首5日確診，因此可考慮縮短檢疫期。海外和台灣抵港人士的每日快測要求，亦將看齊由7日減至5日。
本港昨增14,373宗確診個案，單日確診數字連續8日徘徊近萬宗水平，過去一周每日平均數字亦較對上一周上升25.5%。醫務衛生局副局長李夏茵先後被問到，放寬隔離、檢疫措施在疫情回升之際是否合適、與內地推出「新10條」是否有關等。她回應指，今次放寬經過風險評估和基於數據，並重申與內地放寬措施無關。今年3月至今本港均流行Omicron，李夏茵被問為何待至今日才放寬時，認為本港防疫屏障和疫苗接種率較當時好，「市民一直為自己製造抗疫復常空間。」
李家超：繼續與內地商討通關
不過，港人較關注的社交距離措施和「口罩令」，將維持不變延長兩周至本月28日，李夏茵解釋疫情有所上升，在考慮醫療系統的承受能力後，現階段不宜放寬防疫措施。就內地近日放寬防疫措施，李夏茵強調不應比較個別地方的防疫政策，因各地醫療系統、社會承受能力和防疫屏障有別，單純比較措施有欠全面。她同時指出，「疫苗通行證」現時不在放寬的考慮範圍內。
深圳入境人士檢疫酒店「健康驛站」名額，今日起會增加1,000個至每日2,000個。特首李家超在一個酒會致辭時形容，這是很正面的信息，重申港府會繼續與內地商討「通關」。全國人大常委譚耀宗相信，隨內地公布「新10條」，本港與內地通關指日可待。
江玉歡斥對商戶食肆雪上加霜
一直關注防疫政策的立法會議員江玉歡向本報稱，對社交距離措施未能放寬感失望，質疑政府以疫情數字上升而不放寬的說法，「有幾多國家邁向復常之後確診數會跌？」她又認為，政府在推出「0+3」之時應預料到醫療系統將承受何等壓力。就現行措施將橫跨冬至和聖誕節檔期，江玉歡坦言對商界特別是食肆而言，無疑是雪上加霜，又認為不少港人會把握假期外遊，「點解普天同慶嘅日子要留喺香港戴口罩？」
民主黨對政府防疫措施放寬緩慢感失望，擔心本港經濟復甦無期。該黨醫療政策發言人袁海文表示，不少科學數據顯示戶外感染比率相當低，促請政府撤銷戶外口罩令，又指看不見「限聚令」、「疫苗通行證」和旅客「黃碼」措施對防疫有很大幫助，要求政府盡快放寬。
江玉歡另形容，港府放寬隔離和檢疫期只屬復常路上的「微細一步」，認為只有外遊後或在港不幸確診的市民受惠，對社會上其他人並無幫助。立法會議員楊永杰則歡迎有關安排，認為縮短隔離檢疫時間可減市民不便，加快社會復常進度。他並指出，內地「新10條」已放寬大部分處所查核檢測證明和「健康碼」，認為本港的「安心出行」既然已無追蹤功能，建議撤銷非高風險處所強制使用的要求。
梁振英公幹返港後確診
另外，全國政協副主席梁振英昨在一個活動視像致辭時，透露自己到新加坡及柬埔寨公幹返港後確診，現時沒有明顯病徵。立法會議員林素蔚繼9月後昨再確診，她在社交網站表示自己有咳嗽及胸口痛。