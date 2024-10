「香港製造」保健食品　優質信心之選 依時健致力與香港市民　共築健康堡壘

依時健已取得的認證

1. GMP for repacking for food and supplement

2. ISO22000 for food and supplement

3. HACCP for food and supplement

4. 食物製造廠牌照

5. 中成藥倉儲及批發商牌照

6. 中藥材倉儲及批發商以及包裝牌照

7. FDA註冊工場

除保健品外,依時健還有:

ISO 22716 化妝品優良製造規範(GMP)

ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準

發揮彈性快捷特點 助客戶解決問題

Terry慶幸獲很多香港知名品牌的信賴,選擇依時健成為他們的「幕後功臣」,同時不少內地商家希望引進「香港製造」的保健食品,因此依時健接了不少內地訂單。至於另一項「雙頭馬車」重點項目醫療物流,最講究穩定和優質,為此特別申請了ISO13485 醫療器材品質管理系統標準證書,以獲得醫療儀器公司的信賴。此外,由於他們秉承了香港人「高效」和「彈性」的特點,能極速為不同客戶解決問題,因此亦贏得客戶的稱贊和口碑。

Terry分享指:「有位青島的客人找日本大學協力科研一種液態益生菌,想在日本一條龍完成產品再入口內地,但無奈日本朋友的『匠心精神』令貨期一拖再拖,最後找我們以極速完成,客人亦表十分滿意。」此外,另一位有做自己品牌保健品的香港醫生,找了很久才找到依時健,他明知成本高一點,亦要做到 Made in Hong Kong,他那份獅子山下的情懷亦令Terry十分感動。