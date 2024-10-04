「香港製造」保健食品　優質信心之選 依時健致力與香港市民　共築健康堡壘

健康無價！一場疫情讓更多人開始關注並願意投資自己的健康，不少人都會服用保健品，希望補充身體所需營養，提升免疫力，以保持健康體魄。於疫情期間創立，從事保健品和醫療器材的物流包裝、保健品製造和品牌拓展的依時健國際有限公司聯合創辦人兼執行董事趙德賢(Terry)表示，希望發揮「香港製造」優勢，與市民共創健康新里程。

Terry 指自新冠疫情爆發後，市民的健康意識不斷提高，希望透過預防性保健的方法提升免疫力，因而對保健品的需求在疫情期間得以持續增長。香港保健品市場的零售銷貨額由2019年的90億港元增至2023年的100億港元。而根據香港保健食品協會委託香港中文大學進行的2024年最新調查，結果顯示過去 6 個月內曾服用保健食品的人口數目估算有390萬人 (62.9%成年人口)；保健食品服用者每人每月平均支出HK$781.59，整體人口中所有保健食品服用者的半年支出估算約為185億港元，數字並未計算內地和海外市場的消費在內，*以中國營養保健食品協會資料 2023年香港進口內地之保健食品金額已達 3.5億美元 (27.195億港元) (正式經由一般貿易入口，未計跨境電商平台)，可見香港保健食品市場潛力巨大。 獲取國際認證 投入保健品生產市場 Terry於2019年起與友人合作創立依時健國際，初時亦主要從事包裝和物流業務，後他們把握保健品生意不斷上升的機遇，毅然決定升級成為生產商。Terry指：「由於保健品屬於食品而非藥物，其實只需向食環署申請食物製造廠牌照已可生產。不過，由於香港品牌和香港製做的自律性較高，故我們除致力將生產的條件提升到國際水平外，並主動申請包括GMP, ISO22000, HACCP, FDA 等國際認證，通過專業評審，取得認證後再開始保健食品代工生產OEM的業務。」

依時健已取得的認證 1. GMP for repacking for food and supplement

2. ISO22000 for food and supplement

3. HACCP for food and supplement

4. 食物製造廠牌照

5. 中成藥倉儲及批發商牌照

6. 中藥材倉儲及批發商以及包裝牌照

7. FDA註冊工場

除保健品外，依時健還有：

ISO 22716 化妝品優良製造規範(GMP)

ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準 發揮彈性快捷特點 助客戶解決問題 Terry慶幸獲很多香港知名品牌的信賴，選擇依時健成為他們的「幕後功臣」，同時不少內地商家希望引進「香港製造」的保健食品，因此依時健接了不少內地訂單。至於另一項「雙頭馬車」重點項目醫療物流，最講究穩定和優質，為此特別申請了ISO13485 醫療器材品質管理系統標準證書，以獲得醫療儀器公司的信賴。此外，由於他們秉承了香港人「高效」和「彈性」的特點，能極速為不同客戶解決問題，因此亦贏得客戶的稱贊和口碑。 Terry分享指：「有位青島的客人找日本大學協力科研一種液態益生菌，想在日本一條龍完成產品再入口內地，但無奈日本朋友的『匠心精神』令貨期一拖再拖，最後找我們以極速完成，客人亦表十分滿意。」此外，另一位有做自己品牌保健品的香港醫生，找了很久才找到依時健，他明知成本高一點，亦要做到 Made in Hong Kong，他那份獅子山下的情懷亦令Terry十分感動。