「Share for Good愛互送」義賣支援餐廳派飯 下月推「餐餐送愛」募捐近220間食肆響應

由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」,發起「Show me your love飯」義賣行動,呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳,購買飯券轉贈基層。新世界集團慈善基金率先向該7間餐廳,每間購買1,000 份「Show me your love飯」以示支持,估計逾萬人次受惠。另外,「愛互送」下月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal餐餐送愛」,全港近220間食肆響應參與,公眾可於餐廳「食一餐捐一次」,善款將用作購買食品等物資,給基層多一餐溫飽。

「Show me your love飯」義賣行動為期1個月,支持的餐廳共7間,遍及港、九及新界,當中6間一直有向基層派飯,包括「千樂燒味餐室」、「好運燒臘飯店」、「花月宮」、「金佛園素食」、「Manna。嗎哪」,以及「廚尊」。至於開業近20載的著名粉麵店「華姐清湯腩」亦決定加入義賣行動,向有需要人士送上溫飽。

收銀處買飯券認購數目不限

所有參與「Show me your love飯」的餐廳,將會於收銀處、餐桌等當眼處,展示由「Share for Good 愛互送」平台提供的海報及卡紙。有意捐助的善心人士光顧堂食或外賣後,可到收銀處購買「Show me your love飯」,亦即免費派飯的飯券,每買1張就等於贊助1個飯盒,認購數目不限,價錢以飯盒成本來釐定,介乎30元至60元。成功購買後,捐助者將獲贈一張小證書,並有二維碼供掃瞄後上載Instagram限時動態「打卡」。「愛互送」平台亦為當中兩間餐廳「花月宮」及「華姐清湯腩」,分別連繫基督教香港信義會社會服務部及香港基督教服務處,由兩間社福機構安排受惠者領取飯盒。

參與「Show me your love飯」餐廳