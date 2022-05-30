「Share for Good愛互送」義賣支援餐廳派飯 下月推「餐餐送愛」募捐近220間食肆響應

由新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，發起「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。新世界集團慈善基金率先向該7間餐廳，每間購買1,000 份「Show me your love飯」以示支持，估計逾萬人次受惠。另外，「愛互送」下月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal餐餐送愛」，全港近220間食肆響應參與，公眾可於餐廳「食一餐捐一次」，善款將用作購買食品等物資，給基層多一餐溫飽。
「Show me your love飯」義賣行動為期1個月，支持的餐廳共7間，遍及港、九及新界，當中6間一直有向基層派飯，包括「千樂燒味餐室」、「好運燒臘飯店」、「花月宮」、「金佛園素食」、「Manna。嗎哪」，以及「廚尊」。至於開業近20載的著名粉麵店「華姐清湯腩」亦決定加入義賣行動，向有需要人士送上溫飽。
收銀處買飯券認購數目不限
所有參與「Show me your love飯」的餐廳，將會於收銀處、餐桌等當眼處，展示由「Share for Good 愛互送」平台提供的海報及卡紙。有意捐助的善心人士光顧堂食或外賣後，可到收銀處購買「Show me your love飯」，亦即免費派飯的飯券，每買1張就等於贊助1個飯盒，認購數目不限，價錢以飯盒成本來釐定，介乎30元至60元。成功購買後，捐助者將獲贈一張小證書，並有二維碼供掃瞄後上載Instagram限時動態「打卡」。「愛互送」平台亦為當中兩間餐廳「花月宮」及「華姐清湯腩」，分別連繫基督教香港信義會社會服務部及香港基督教服務處，由兩間社福機構安排受惠者領取飯盒。
參與「Show me your love飯」餐廳
- 千樂燒味餐室 灣仔軒尼詩道352-354號昌業大廈地下
- 好運燒臘飯店 筲箕灣金華街21號
- 花月宮 屯門良德街8號珀御坊1樓101號
- 金佛園素食 紅磡差館里41-43 號地下
- 華姐清湯腩 天后電氣道13號A地舖
- Manna。嗎哪 觀塘翠屏道11號1樓
- 廚尊 旺角上海街618號2樓201-202室
另外，「愛互送」平台繼上月底展開第二階段，加入5項食物援助，包括食米、食油、罐頭食品、包裝麵食及餅乾，下月15日起將推出為期2個月的「Share a Meal 餐餐送愛」大型計劃，捐助者只需用手機掃瞄食肆展示的「餐餐送愛」二維碼，或登入「愛互送」網站，便可透過 AlipayHK或PayMe輸入捐助金額，捐款滿100港元更可申請免稅收據。平台主要合作伙伴仁濟醫院將捐款用以代購物資，再按需要分配予60 間受惠機構，轉贈有需要人士。
「餐餐送愛」計劃已獲本地餐飲業界熱烈支持，共有近220間食肆參與，當中更包括多間米芝蓮星級食府，如「ZEST by Konishi」、「Beefbar」、「Takumi by Daisuke Mori」、「夜上海」、「Sushi Wadatsumi」；位於香港瑰麗酒店、香港君悅酒店、香港萬麗海景酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店內多間食肆；連鎖餐飲品牌「美心MX」、「錦麗」、「茶木」，以及「Preface Coffee & Wine 」和「Potluck Eatery」等餐廳。至於新世界旗下的K11 MUSEA、K11 ART MALL、D•PARK愉景新城，以及THE FOREST 內的餐廳亦同樣熱烈響應。