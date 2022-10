0+3｜盧寵茂：除非出現危險變異病毒株　本港將續向世界重新開放

本港入境措施日前放寬至「0+3」,即毋須強制檢疫。醫務衞生局長盧寵茂室一個節目中強調,本港有義務不會令內地其他地區爆發疫情,並承認內地對新型冠狀病毒「零容忍」政策,影響本港是否可全面撤銷防疫措施。他又說,除非出現危險的變異病毒株,否則香港會繼續推動向世界重新開放,惟入境人士需要繼續接受檢測,確保變異病毒株的潛在風險,不會影響本港疫情。

盧寵茂今日(29日)接受《彭博》訪問時,認為本港在決定防疫措施上有多種因素,不單是考慮海外國家開放的做法。他將內地比喻為家庭,而世界則為事業(our motherland is like our family, and the rest of the world is my career),認為有事業的同時還有家庭,又稱本港年初疫情高峰、醫療系統出現問題時,內地曾給予本港十分好的支持(wonderful support)。

盧寵茂:若今日能做到0+0 不會等明日

《彭博》上月報道指,盧寵茂盼透過收緊限制防控疫情,推動與內地全面通關。他今日否認有關指控,強調自己都是香港人、也希望能盡快開放,自己只是擔當着衡量開放需要和醫療系統問題的角色。對於坊間的「0+0」訴求,盧寵茂稱「如果今日能做到,我不會等明日」(if it’s possible today, I won’t wait till tomorrow)。

另外,港府早前透露正研究「逆隔離」措施,即讓前往內地的人士先在港完成所需的檢疫程序。盧寵茂被問到與內地「逆隔離」的談判(negotiation)進展時表示,絕不同意這是與內地的談判,形容這是與內地的合作(collaboration),又稱至今與內地討論進展良好,兩地官員有基於內地防疫政策討論細節,如「7+3」檢疫要求、如何安排完成檢疫的人士經深圳灣過境等。被主持問及「逆隔離」時間表時,他僅稱有關進展愈快愈好。