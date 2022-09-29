0+3｜盧寵茂：除非出現危險變異病毒株　本港將續向世界重新開放

本港入境措施日前放寬至「0+3」，即毋須強制檢疫。醫務衞生局長盧寵茂室一個節目中強調，本港有義務不會令內地其他地區爆發疫情，並承認內地對新型冠狀病毒「零容忍」政策，影響本港是否可全面撤銷防疫措施。他又說，除非出現危險的變異病毒株，否則香港會繼續推動向世界重新開放，惟入境人士需要繼續接受檢測，確保變異病毒株的潛在風險，不會影響本港疫情。

盧寵茂今日(29日)接受《彭博》訪問時，認為本港在決定防疫措施上有多種因素，不單是考慮海外國家開放的做法。他將內地比喻為家庭，而世界則為事業(our motherland is like our family, and the rest of the world is my career)，認為有事業的同時還有家庭，又稱本港年初疫情高峰、醫療系統出現問題時，內地曾給予本港十分好的支持(wonderful support)。

盧寵茂：若今日能做到0+0 不會等明日

《彭博》上月報道指，盧寵茂盼透過收緊限制防控疫情，推動與內地全面通關。他今日否認有關指控，強調自己都是香港人、也希望能盡快開放，自己只是擔當着衡量開放需要和醫療系統問題的角色。對於坊間的「0+0」訴求，盧寵茂稱「如果今日能做到，我不會等明日」(if it’s possible today, I won’t wait till tomorrow)。

另外，港府早前透露正研究「逆隔離」措施，即讓前往內地的人士先在港完成所需的檢疫程序。盧寵茂被問到與內地「逆隔離」的談判(negotiation)進展時表示，絕不同意這是與內地的談判，形容這是與內地的合作(collaboration)，又稱至今與內地討論進展良好，兩地官員有基於內地防疫政策討論細節，如「7+3」檢疫要求、如何安排完成檢疫的人士經深圳灣過境等。被主持問及「逆隔離」時間表時，他僅稱有關進展愈快愈好。