尖沙咀酒店命案 七旬婦涉謀殺丈夫 仍留醫押後再訊 （更新）

【1月26日更新】尖沙咀柯士甸路一間酒店日前揭發懷疑謀殺和企圖自殺案，一對七旬夫妻被發現昏迷在房內，送院後77歲丈夫不治，73歲妻子則昏迷留醫。警方調查發現死者身上有刀傷，遂拘捕其妻子，她涉嫌謀殺丈夫，被控一項謀殺罪。案件今於九龍城裁判法院首次提堂，惟妻子仍留院，裁判官押後案件至周五（30日）或被告出院後再訊，被告交由警方看管。 73歲女被告梁桂炘，退休人士，她被控於2026年1月22日，在尖沙咀柯士甸路23號華美達華麗酒店26樓2605室內，謀殺男子關健永。

案件編號：KCCC254/2026 【1月24日更新】尖沙咀發生謀殺和企圖自殺案。一對七旬夫妻於周四（22日）被發現昏迷在尖沙咀柯士甸路一酒店房內，77歲丈夫送院不治；73歲妻子送院後回復清醒留醫，截至今日（24日）仍危殆 。警方調查後發現兩人疑受長期病患困擾尋死。男事主身上有多處刀傷，相信由利器插入造成，遂以涉嫌謀殺罪名拘捕曾服藥企圖輕生的女傷者。警方今日表示，暫控該名73歲女子一項謀殺罪。案件將於下周一（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。

尖沙咀一間酒店有兩名住客昏迷，警方列謀殺案處理。本月23日下午約4時56分，柯士甸路23號一間酒店的職員，發現一對70多歲的男女昏迷倒臥在一間酒店房內，隨即報警求助。警方和救援人員接報趕抵現場，發現兩人已陷入昏迷，他們隨即被由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟男子其後證實不治，警方正調查事件。 起初警方將案列作有人暈倒，及至晚上9時許改列謀殺案處理。據了解，關姓77歲男死者和73歲梁姓女事主長期租住酒店一間房，他們本身有心臟病、肝病等病歷。事件由酒店人員清潔房間時揭發，警方隨後在場檢獲安眠藥樽，懷疑事件別有內情，現正追查兩人關係和案發原因。

油尖警區助理指揮官（刑事）警司程知仁交代案情指，本月22日下午約5時，接獲尖沙咀柯士甸路一間酒店的職員報案指，有人在酒店房間暈倒。救護員到場，將床上一對昏迷男女，送往伊利沙伯醫院進行搶救，男事主身上有多處刀傷，延至當日下午5時19分被證實死亡，女事主目前在深切治療部留醫，情況轉趨穩定。 油尖警區重案組第二隊人員接手跟進，經調查後得知二人為夫婦關係，夫妻結婚超過40年，77歲男死者已經退休，沒有家暴和精神病記錄，詳細病歷仍在調查中。73歲妻子與前夫育有一名女兒，現住在外地。男死者與妻子則由去年7月起入住酒店。房間有兩封遺書，提及兩人有長期病患，無法繼續支持下去，因而尋死。警方到埸後發現妻子手上持有一把生果刀，同時警方亦檢獲另外一把20cm餐刀以及一些安眠藥。警方相信死者與妻子曾經服食安眠藥引致昏迷。

經法醫初步檢驗，男事主的死亡時間大約為22日下午。男事主身上有多處刀傷，分別是頸部和雙手前臂，最嚴重傷勢是右頸，有大約2厘米長傷痕，相信由利器插入造成，死因有待驗屍確定；女傷者身上沒有傷痕，被發現時持有一把23厘米長生果刀，刀上有血跡。警方以涉嫌「謀殺」罪名將其拘捕。 程知仁形容，案中酒店房間面積大約200呎，沒有打鬥和搜掠痕跡。此外，警方在現場亦發現另一把約長20厘米餐刀和安眠藥，相信有人服藥導致暈倒，將案件列作「謀殺」和「企圖自殺」跟進。