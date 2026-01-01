高德網約車黑工｜內地男接單兩月賺7萬　判囚8個月停牌1年半

一名內地男子涉借他人證件，登記應用程式帳戶透過「高德打車」在香港駕駛私家車非法接載乘客取得報酬，兩月內賺逾7萬元。他早前承認違反逗留條件等19罪，今早(26日)在粉嶺裁判法院判刑。署理主任裁判官香淑嫻判刑時斥，被告特意來港犯案，在沒有第三者保險的情況下駕駛「白牌車」，對道路使用者構成影響，對社會構成威脅，最終判處監禁8個月及停牌18個月。
被告曾钰霖(39歲)，報稱無業，被控17項違反逗留條件、駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途、及沒有第三者保險而使用汽車共19項罪。控罪指他於去年6月20日至8月21日，分別17度違反對其訪港有效的逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但未獲入境事務處處長准許而在該處接受僱傭工作；另在同年8月21日駕駛私家車以作出租或取酬載客用，及在道路上使用該私家車，而當時就對該車輛的使用沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單。
借用舊同學身份證開戶
案情指，被告在去年6月20日以內地旅客身分來港，期間不得參與任何業務。8月21日，臥底警員在「高德打車」手機平台預約由元朗前往上水的行程，並透過支付寶支付184元車資。被告隨後以「黃師傅」的身分確認訂單，駕駛一輛Tesla私家車到元朗接載警員，行車約50分鐘後，警員在上水截停被告調查，惟被告僅能提供駕駛執照及護照，及後被揭以遊客身分來港，為涉案私家車持有人，惟私家車並非合法登記用作載客用途，亦沒有購買相關汽車載客的第三者保險。
被告在警誡下表示因為想賺錢養家而開車接客，高德平台帳戶是用姓黃的舊同學的香港身份證登記。經調查後發現，高德服務供應商宇宙平台帳戶紀錄顯示，被告於兩個月內有進行了逾600次車程，收入達7.3萬元。被告另在錄影會面下承認，舊同學不知其身分被使用作登記高德帳戶，並承認知道提供打車服務需要持有出租汽車許可證。
案件編號：FLCC1794/2025